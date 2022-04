VELIKA TRAGEDIJA U SVETU SPORTA: Jeziva smrt mlade nade američkog fudbala! Nije mu bilo spasa!

Naime, Dvejns Heskins, kvoterbek Pitsburg Stilersa, poginuo je u 24. godini.

Kako je njegov agent saopštio novinaru Adamu Šefteru, tragedija se dogodila u Južnoj Flordi, gde je sjajnog organizatora igre pregazio jedan automobil.



Heskins je proveo samo jednu sezonu u univerzitetskoj ekipi Ohajo Stejta, ali je odmah postao jedan od najboljih igrača tzv. "koledž-fudbala", a koliko je briljirao na poziciji kvoterbeka, svedoči i da je, iako početnik, završio kao treći u trci za nagradu "Hajsmenov trofej", koja se dodeljuje najboljem igraču američkog fudbala među studentima.

