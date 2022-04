Najbolji srpski teniser istakao je da je ove sezone doživeo nešto što nikada nije u svojoj karijeri, u svom životu.

Nakon duge pauze Novak se konačno vraća na teren.

U razgovoru za Sport klub srpski as je otvoreno govorio o tome kako se oseća u Monte Karlu i da li je spreman da zaboravi sve ružne stvari koje su mu se dogodile ove godine.

Pred start Mastersa u Monte Karlu najbolji srpski teniser je istakao da se oseća kao domaćin na ovom turniru.

"Monako je boravište preko 10 godina, oba moja deteta su rođena ovde, tako da ima posebno mesto u mom srcu. I ovo mesto i ovaj klub. Na ovim terenima sam puno vremena proveo, znam ljude koji rade u klubu, tako da je nekako lep osećaj spavati u svom krevetu i učestvovati na profesionalnom turniru. Nema puno prilike da se takav osećaj replicira i doživi negde drugde. Trudim se da uživam što duže na terenu i van njega", rekao je Novak u razgovoru za Sport klub.

Francuski teniser Gael Momfis otkazao je svoje učešće u Monte Karlu i Beogradu i ta vest je rastužila Novaka koji veruje da će turnir u prestonici Srbije biti impresivan.

"Žao mi je, jer je Monfis velika zvezda našeg sporta i nadali smo se da može da dođe u Beograd. Mislim, ako i on otkaže, imamo dosta dobrih igrača uključujući Dominika Tima, Kačanova, Rubljova... Stvarno je turnir za seriju od 250 impresivan. Impresivna je lista igrača koji su se prijavili", kaže Đoković.

Novak je prošao kroz najteži period u karijeri. Ne može da zaboravi sve ono što se izdešavalo početkom ove godine, ali je spreman da nastavi dalje.

"Pa, ne može da se zaboravi. To je prosto nemoguće, ali može da se prihvati i da se nastavi dalje, da se već desilo i da je to nešto ne treba više čoveka da brine ili da ga sputava što doživljava u trenutku ili što će da se desi u budućnosti. Imao sam mnogo situacija na terenu i van njega koje su, onako, traumatične od ovih odvratnih ratova u odrastanju pa nadalje. Sve to ostavi ožiljak. Ove godine sam doživeo što nikada nisam doživeo u svojoj karijeri, u svom životu. Sigurno da je mentalno i emotivno ostavilo nekog traga. Koliko je to veliko, koliko će to da me prati, ne znam. To je nešto što ne mogu da predviđam i ne mogu da trošim energiju, da razmišljam o tome koliko će to da me prati", kaže Đoković.

