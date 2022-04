POSLE PORAZA: Ostaje li Novak broj 1?

Najbolji svetski teniser Novak Đoković neočekivano je izgubio na startu mastersa u Monte Karlu, ali će uprkos tome zadržati vodeću poziciju na ATP listi!

Đoković je porazom od Alehandra Davidoviča Fokine izgubio 80 bodova, jer je u 2021. stigao do 3. kola kada ga je Danijel Evans izbacio. S druge strane, njegov prvi pratilac Danil Medvedev je izgubio 180 poena ove nedelje s obzirom na to da je 2019. stigao do polufinala.

Rus je tada u četvrtfinalu pobedio upravo Đokovića, 2020. se nije igralo zbog pandemije, dok je 2021. Medvedev pred početak turnira dobio pozitivan nalaz na covid 19 i nije učestvovao. Kada je u pitanju najnovniji presek koji nas očekuje u ponedeljak, Đoković će imati 8.340 poena, a Medvedev će pasti na 8.230.

Novaka naredne nedelje očekuje turnir u Beogradu, kada će na Serbia Openu braniti polufinale od prošle godine. Zatim će putovati u Rim gde je 2021. igrao finale, a onda sledi i Rolan Garos gde brani titulu.