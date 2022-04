DIRLJIVE SCENE U MONTE KARLU NAKON ĐOKOVIĆEVOG KRAHA: Novak je ŠOKANTNO IZGUBIO, a o sceni iz lože posle meča svi pričaju (VIDEO)

Španac je odigrao odličan meč dok se najbolji teniser sveta mučio da pronađe prepoznatljiv ritam. Novak je napravio nekarakteristično veliki broj grešaka, a posebno je iznenađujuć način na koji je izgubio treći set nakon što je prethodno izjednačio na 1:1.

Davidovič Fokina je napravio brejk u prvom, petom i sedmom gemu, dok je i u trećem imao tri brejk lopte i sa ubedljivih 6:1 mogao je da slavi najveći trijumf u karijeri.

A koliko je pobeda Španca velika, pokazuje i scena iz lože sa tribina u Monte Karlu.

Trener Davidoviča Fokine, Horhe Agire, nije mogao da iskontroliše emocije, pa su na njegovom licu koje je u jednom trenutku prikazano u krupnom planu, mogle da se vide suze radosnice.

Stunning the Monaco establishment 🤴



The moment @alexdavidovich1 secured the biggest win of his career against 2x #RolexMCMasters champ Djokovic! pic.twitter.com/fdXvA55g6o