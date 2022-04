SKANDAL U SVETU SPORTA: Tajson Fjuri povezan sa organizovanim kriminalom!

Čuveni britanski bokser, svetski prvak u teškoj kategoriji, Tajson Fjuri, povezan je sa ozloglašenim Kinahan klanom.

U pitanju je klan iz Irske na čijem je čelu Danijel Kinahan koji je radio kao Fjurijev savetnik.

Kinahan klan je nastao tokom 90ih godina i trenutno deluje u Dubaiju, Irskoj, Velikoj Britaniji i Španiji, bave se prodajom droge i pranjem novca, a u povezivan je u prošlosti i sa ubistvima, prenosi "BBC".

Dru Haris, komesar irske policije, pozdravio je sankcije koje su uvedene protiv članova bande i upozorio ih je da se ne mogu zauvek sakrivati od pravde.

US officials have announced sanctions against several top members of the Irish Kinahan organised crime group.



These include Daniel Kinahan, who has previously worked as an advisor to boxer Tyson Fury.