ĐOKOVIĆU POZLILO: Goran Ivanišević otkrio šok detalje

Proslavljeni as Goran Ivanišević otkriva da je najbolji teniser sveta imao zdravstvenih problema tokom meča sa Špancem Alehandrom Davidovičem Fokinom, od koga je eliminisan u drugom kolu mastersa u Monte Karlu

Hrvatski stručnjak koji je u štabu prvog reketa sveta nasledio Marjana Vajdu dao je tokom mastersa u Monte Karlu intervju za italijanski "Ubitennis", u kome je objavio dosad nepoznate podatke.

- Nije mu bilo dobro pre nego što je došao. On je bio bolestan. Recimo da nije sposoban sto posto da se takmiči. Pre svega u ovoj situaciji. Pre tri nedelje nije smeo da igra ovde zbog odluke o koroni. Onda je Francuska otvorila i njemu je dozvoljeno. I psihički je teško. Možete igrati do polufinala. Ali ne možete se pripremiti na način na koji bi trebalo. A onda mu je pozlilo. I, da budem iskren, nisam očekivao nešto spektakularno od ovog turnira. Ali on će ići na Otvoreno prvenstvo Francuske za šest nedelja, ima još nekoliko turnira i biće spreman - šokirao je Novakov trener.

On ne sumnja da će se Đoković vratiti jači nego ikada i podsetio na prošlu sezonu.

- Nikad se ne zna. Ovaj momak je za mene najbolji igrač u istoriji tenisa. Uvek nađe način da pobedi, uvek nađe način da se izvuče iz nevolje. Otprilike juče, pre svega, trebalo je da dobije drugi set sa 6-0. Imao je brejk lopte i gem poene. Izgubio je mnogo energije. Ali on će pronaći izlaz iz ovoga u svom stalnom igranju. Imao je samo tri meča pre ovog turnira. Šljaka nije laka. Prošlu godinu je ovde počeo prilično loše, izgubio je od Evansa u drugom kolu. Onda je u Beogradu izgubio u polufinalu. Počeo je da igra dobro u Rimu gde je stigao do finala, a zatim je osvojio Otvoreno prvenstvo Francuske. Tako da nisam zabrinut. Samo mu je potreban kontinuitet, mora da igra sve više mečeva i on će pronaći svoj put - rekao je Ivanišević.

Prošle godine je odlučio da igra Olimpijske igre uprkos savetima da se pripremi za istorijski Ju-Es open, a istorija i dalje nije stigla...

- Pre svega, veoma je ponosan i voli da igra za svoju zemlju. Svaki Dejvis kup koji je igrao, svaki olimpijski… Niko nije mogao da ga spreči da igra na Olimpijadi. Ne mislim da je pogrešio. Samo mislim da je napravio grešku igrajući mešoviti dubl. To nije bilo potrebno, jer je na kraju bio umoran. Nije igrao ni za treće mesto. Ne mislim da je zbog toga izgubio finale Ju-Es opena. Medvedev je bio veoma dobar. Nikada ga ne možete potceniti u bilo kom trenutku. On je neverovatan igrač. Tog dana je bio bolji igrač. Ali Novak nije bio Novak. Nešto je nedostajalo. Ali opet, mislim da to nije bilo zbog Olimpijade. To se jednostavno dešava. Desilo se u lošem trenutku. Desilo se to u najvažnijem meču. Verovatno bi to bila istorija tenisa da se pobedi posle... toliko godina. Prvi momak koji je imao priliku da završi grend slem u istoj kalendarskoj godini - rekao je Ivanišević.

Đoković sezonu na šljaci nastavlja na Serbian Openu, a potom na Mastersima u Madridu i Rimu, da bi usledino ono pravo - napad na Rolan Garos.

