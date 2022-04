Noletov bivši trener poslao OŠTRU PORUKU: ATP će se dobro zamisliti posle njegovih reči!

Teniska legenda Boris Beker, takođe i bivši trener Novaka Đokovića, burno je prokomentarisao nova pravila ATP koja se tiču kažnjavanja tenisera prilikom njihovih nepristojnih reakcija i rasprava sa sudijama.

Nemac je istakao da će to pretvoriti igrače u robote i da to može uništiti “beli sport”.

– Srećan sam što je u moje vreme nama bilo dozvoljeno da igramo i da pokazujemo sve moguće emocije i reakcije, da “poludimo”, jer nije bilo društvenih mreža i toliko kamera i mikrofona. Igračima je danas teže, sve je krajnje transparentno, previše transparentno za moj ukus. I sad tu dolazimo do pitanja kako bi teniski autoriteti trebalo da se nose sa tim. Tenis je zabavan sport. Ne želim da vidim kompjutere i mašine na terenu. Emocije su dobre, malo krvi, znoja i suza, to stimuliše, to je nekad bilo tako. Ali sve ima granicu – kaže Boris Beker.

Podsećanja radi, nedavno je ATP upozorila igrače da će uvesti oštrije sankcije za igrače zbog sve češćih i nepristojnijih reakcija tokom mečeva i rasprave sa sudijama. U tome prednjače Aleksander Zverev i Nik Kirjos, ali Beker smatra da je ubijanje emocija kaznama i te kako pogrešan pristup.

– Nismo svi savršeni, to je jasno, svi ponekad polude, ali to jednostavno nije razlog da kritikujete druge igrače. Ja tenisere zovem saigračima, tako da zaista ne bi trebalo javno da komentarišete nedolično ponašanje drugih ljudi. Mislim da je to pogrešno – zaključio je Boris Beker.