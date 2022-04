I DANAS OD DRAME DO POBEDE: Đoković je u polufinalu Srbija opena! Kecmanović ga dobro namučio!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nastavio je svoj put ka tituli Serbia openu, pošto je u četvrtfinalu bio bolji od sunarodnika Miomira Kecmanovića sa 2:1 (4:6, 6:3, 6:4).

Novak je bio slobodan u prvom kolu, a potom se teškom mukom probio u četvrtfinale posle pobede nad Laslom Đereom u epskom meču koji je trajao skoro tri i po sata, dok je Kecmanović bio siguran u drugom kolu protiv Džona Milmana, a u prvom još ubedljiviji protiv Rišara Gaskea, čime je nastavio dobru formu.

Provukao se Đoković u drugom kolu protiv Lasla Đerea, kada je "na mišiće" uspeo da dođe do preokreta i da iskoristi veliki kiks Đerea u završnici odlučujućeg tajbrejka, nije bilo idealno ni protiv Kecmanovića, očigledno je i dalje van željene forme, ali je utisak da je postepeno podiže i da će pred Rolan Garos biti u najboljem mogućem stanju pred odbranu titule u Parizu.

Đoković će u polufinalu igrati protiv pobednika duela Kačanov - Monteiro, čiji je meč sledeći na programu. Već na startu meča se videlo da je Kecmanović dobro raspoložen i već u trećem gemu je napravio brejk. Imao je zatim u narednom Novakovom gemu imao čak pet brejk lopti od čega tri vezane, ali se Novak volšebno izvukao.

Novak je pokušao u narednom gemu da ga ugrozi, ali nije stigao do brejk lopte posle dva izjednačanja, a Kecmanović je do kraja sigurno čuvao svoj servis i poveo je sa 1:0 u setovima.

Drugi set je počeo gotovo identično, s tim da se Novak već u prvom gemu suočavao sa brejk loptom koju je spasio. Imao je zatim u narednom Đoković dve brejk lopte, prve u meču, ali je sada Kecmanović uspeo da ih spasi. Potom je viđen brejk Kecmanovića, i mnogi na Dorćolu su pomislili da bi mogao da dođe do pobede u dva seta. Međutim, Novak je nakon toga digao formu, uzvratio je ribrejkom odmah, potom izdržao pritisak na svoj servis i vratio vođstvo. Usledila su dva sigurna servis gema oba tenisera, posle čega je Kecmanović ponovo morao da se suočava sa brejk loptama. Novak je uspeo drugu da pretvori u poen, a potom i da dođe do seta i izjednačenja.

U trećem setu nije bilo brejka sve do završnice, a onda je u sedmom gemu Kecmanović odigrao očajan gem, Novak je imao tri vezane brejk lopte i tu šansu nije propustio.

Do kraja je najbolji teniser sveta sačuvao prednost i plasirao se u polufinale, koje je na programu u subotu.

Tok meča:

III set:

4:3 - Brejk Đokovića!

3:3 - Đoković bez izgubljenog poena osvaja gem.

2:3 - Relativno sigurno Kecmanović osvaja svoj servis gem.

2:2 - Pretio je Kecmanović, došao do 30:30, ali je Novak uspeo da poravna rezultat.

1:2 - Siguran gem za Kecmanovića koji je prepustio Novaku jedan poen.

1:1 - I Kecmanović i Novak osvajaju svoje servis gemove u trećem setu.

II set:

6:3 - Đoković osvaja drugi set! Ponovo ćemo gledati odlučujući treći set u Novakovom meču!

5:3 - Novak pravi novi brejk i sada dolazi na korak od izjednačenja! Servira za set!

4:3 - Đoković je ponovo u prednosti.

3:3 - Siguran gem za Kecmanovića! Ulazimo u dramatičnu završnicu drugog seta.

3:2 - Uspeva Đoković da dođe do gema, iako je Kecmanović ponovo došao do 40:40.

2:2 - Vraća se Novak Đoković! Uzvraća ribrejkom.

1:2 - Ponovo Kecmanović pravi brejk! Sada već ozbiljno ide ka pobedi!

1:1 - Novak je tek sada stigao do prvih brejk lopti! Imao je dve, ali nije uspeo da ih iskoristi.

1:0 - Imao je Kecmanović brejk šansu već na startu drugog seta, ali je Đoković uspeo da se izvuče i da osvoji gem. Publika mu je pružila podršku u pokušaju da ga podigne.

I set:

4:6 - Osvaja Kecmanović prvi set!

4:5 - Smanjio je Novak prednost, ali će u narednom gemu Kecmanović servirati za set.

3:5 - Ponovo uspešan Kecmanović, deluje izuzetno sigurno na svoj servis.

3:4 - Siguran gem za Đokovića u kojem je prepustio rivalu jedan poen.

2:4 - Čuva Kecmanović brejk prednosti, iako se sada najviše namučio na svoj servis pošto je Novak dva puta dolazio do izjednačenja.

2:3 - Izvukao se Đoković! Kecmanović je došao do 40:0, imao je tri šanse za dupli brejk, ali je Đoković dobrim servisima uspeo da se izvuče iz nezgodne situacije. Novak je potom došao do gem lopte, ali je nije iskoristio, pa je Kecmanović došao do nove dve brejk šanse, ali ih nije iskoristio i Novak je uspeo da smanji posle nove muke.

1:3 - Potvrđuje Kecmanović brejk, iako je bilo manje drame jer je bilo 40:40.

1:2 - Kecmanović pravi brejk! Imao je 30:0, Novak je izjednačio na 30:30, ali je potom drugi reket Srbije došao do brejk šanse koju je pretvorio u poen posle greške Novaka iz drop šota.

1:1 - Izdržao je Kecmanović pritisak posle 15:30 i sa tri vezana poena došao do izjednačenja.

1:0 - Đoković svojim servisom počinje meč i dobija ga uz jedan izgubljen poen. Kecmanović se u jednom moentu gema pobunio zbog korekcije sudije, smatrajući da je trebalo da mu pripadne poen, ali se on ponovio i potom ga je dobio Đoković.