RUS TRAŽI PODRŠKU SRPSKIH NAVIJAČA: Znam da igram protiv Novaka, ali molim vas navijajte malo i za mene

Publika na teniskom kompleksu na Dorćolu zdušno je navijala za Đokovića i kada je igrao protiv srpskih tenisera, pa nema sumnje da će u duelu sa Rusom biti još glasnija.

Međutim, Karen Hačanov je posle plasmana u polufinale turnira u Beogradu zamolio navijače da u predstojećem meču budu na njegovoj strani.

"Znam da je moj sledeći meč protiv Novaka. Biće kao u Dejvis kupu. Ali, molim vas, navijajte malo i za mene. Barem malo", našalio se Hačanov, što je naišlo na pozitivnu reakciju sa tribina.

Biće to sedmi međusobni duel Hačanova i Đokovića, nakon što je Novak dobio pet i izgubio od njega finale Mastersa u Parizu.

Hačanov, koji će propustiti Vimbldon zbog odluke da se zabrani teniserima iz Rusije i Belorusije učešće na tom turniru, nije specijalista za šljaku, pa je Đoković veliki favorit na svom terenu, za plasman u finale.

