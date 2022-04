OVE DEVOJKE SU ČUDO! Rukometašice Srbije nokautirale Island, idu na Evropsko prvenstvo uz nestvarnog junaka!

U sjajnoj atmosferi u dvorani u Zrenjaninu, izabranice selektora Uroša Bregara ne samo da su se revanširale Islanđankama za poraz u prvom delu kvalifikacija, već su ključnom pobedom obezbedile drugo mesto na tabeli, iza Švedske, a time i plasman na šampionat "starog kontinenta".

WATCH: Make that 1:1 😉 Serbia's Jovana Risovic working wonders in goal to keep her side ahead!



Remember, @rssrbije will go to #ehfeuro2024 if they avoid defeat, @HSI_Iceland qualify with a win! pic.twitter.com/ibFqfLyVJn