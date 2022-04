CICIPAS OPET PRAVI SKANDALE! USRED MEČA OTIŠAO S TERENA, VRATIO SE PA PRETIO SUDIJI! Ovaj dečko se ne smiruje! (VIDEO)

Grk je prvo dobio zvižduke publike kada je gađao u telo mladog Španca u završnici prvog seta, ali je više pažnje javnosti izazvala rasprava sa sudijom tokom trećeg seta kada je Cicipas čak i pretio glavnom sudiji u stolici.

Cicipas je bez dozvole otišao sa terena u trenutku kada je u trećem setu Alkaraz osvojio treći gem za veliku prednost - 3:0. Nakon što se vratio sa pauze, dobio je opomenu od sudije, a u raspravi sa njim je pominjao da je Alkaraz takođe išao u svlačionicu.

Samo što ne ide u njegovu korist činjenica da je tinejdžer iz Španije to učinio između dva seta, odnosno nakon što je Cicipas osvojio drugi set, a pred početak odlučujućeg trećeg seta.

- Koliko je njemu vremena trebalo? Manje od tri minuta? Jesi li siguran? Posle meča ćemo da proverimo, a ako si pogrešio, trebalo bi da dobiješ otkaz - poručio je besni Cicipas sudiji.

Stefanos Tsitsipas arguing with umpire



Stef: uh huh..?

Ump: yes

Stef: yeah, yeah, it's true?

Ump: yes!

Stef: ah ok pic.twitter.com/k4k7X8t8yE