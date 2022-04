ĐOKOVIĆ SE ZAHVALIO RUSIMA: Imali su opcije, odabrali su Beograd!

Novak Đoković je pred finale Beograd opena uputio zahvalnost ruskim teniserima Andreju Rubljovu, Karenu Hačanovu, Aslanu Karacevu i drugim igračima zato što su odabrali da dođu u Beograd.

Pored turnira u Beogradu u isto vreme igra se i turnir iz serije ATP 500, u Barseloni, a Đoković je zahvalio igračima koji su odabrali Beograd.

- Neizmerno sam zahvalan Rubljovu što je došao u Beograd. U isto vreme se igra Barselona i lepo je videti da su on i Hačanov odlučili da budu ovde. Jeste mi stalo do titule, ali i do toga da ovaj turnir napreduje i ugosti najbolje tenisere, rekao je Đoković na konferenciji za medije.

Rubljov je igrač iz top 10, nalazi se na osmoj poziciji, dok je Hačanov 26. na ATP listi, te bi svakako i u Barseloni, koja donosi više poena bili među nosiocima, što bi im donelo i više prihoda.

Srbija open je turnir iz kategorije 250, ali već naredne ili one tamo godine mogao bi da postane iz serije 500, što bi bio veliki poduhvat, kako Novaka Đokovića, tako i cele organizacije na čijem je čelu Đorđe Đoković.

- Nama ne manjka entuzijazma, organizacije, ljudstva, kvaliteta... Jedino što nam preostaje jeste da dobijemo tu licencu od ATP-a, da nas izaberu kao turnir koji će da pređe iz serije 250 u 500. Radimo na tome, pregovaramo. Nadamo se da će ovogodišnji Srbija Open da ih podstakne da ubrzaju proces i da već u narednim godinama možemo da gledamo tenisere na turniru iz serije 500, rekao je Đorđe pre početka turnira za Tanjug.

