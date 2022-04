OKONČANO FINALE SERBIA OPENA: ĐOKOVIĆ - RUBLJOV 1:2 (2:6, 7:6, 0:6) Novak se lavovski borio, ali ga je u poslednjem setu IZDALA SNAGA!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igrao je finale Serbia Opena protiv Rusa Andreja Rubljova, koji je nakon višečasovne igre, uspeo da pobedi najboljeg na svetu.

3. SET

0:6 - Rus osvaja turnir.

0:5 - Čini se da je sve ovde gotovo. Rus ima ogromnu prednost.

0:4 - Ne vredi. Novak gubi lagano još jedan servis gem.

0:3 - Novak kao da nema snage... Ne stiže loptice koje šalje Rubljov preko mreže.

0:2 - Rus pravi brejk. Vidno je iscrpljen srpski as. To se najbolje vidi kod servisa koji su jako slabi.

0:1 - Šteta! Imao je Novak dve brejk lopte na početku trećeg seta, ali se Rubljov izvukao.

Da rezimiramo drugi set - videli smo svašta! Pravi rolerkoster. Imao je Novak čak sedam set lopti, propustio je šest, a onda mu je Rubljov pomogao. Rus je na sedmoj set lopti za Novaka promašio zicer na mreži i omogućio srpskog asu da dođe do izjednačenja. Paklena sparina obeležila je ovaj deo igre. U jednom momentu teniseri su jedva stajali na nogama.

2. SET

7:6 - IDEMOOOOOOO! IZJEDNAČENJE!

6:6 - Još tri set lopte nije iskoristio Novak. Kakva drama!

6:5 - Rubljov je imao brejk loptu, ali se Novak digao i osvojio gem

5:5 - Epski gem nažalost pripao je Rubljovu. Igralo se duže od 10 minuta! Imao je Novak dve set lopte, ali ih nije iskoristio. Gledali smo vrhunski tenis, nekoliko poena za pamćenje.

5:4 - Ovo je bilo izuzetno važno. Đoković osvaja servis gem sa novim lopticama. Pritisak je sada na strani ruskog tenisera.

4:4 - Rubljov igra bolje, lakše dolazi do poena u ovim momentima. Ulazimo u uzbudljivu završnicu seta.

4:3 - Važan servis gem za Noleta! Oduševljenje publike na Dorćolu.

3:3 - Vratio se Andrej na nivo igre iz prvog seta. Odlično servira.

3:2 - Novak dolazi do gema.

2:2 - Nije dobro. Rubljov poprilično lako osvaja svoj servis gem.

2:1 - Očekivali smo da Novak nastavi u sjajnom ritmu u kome je počeo set, ali... Rubljov dolazi do brejka.

2:0 - Ma, to je to! Brejk! Probudio se Novak! Osvojio je servis gem rivala i to bez izgubljenog poena. Đoković je došao do osam vezanih poena!

1:0 - Konačno! Prekinuta serija Andreja od pet vezanih gemova. Mada, nije bilo lako jer je Rus imao 0:30. Budi se Novak!

Da rezimiramo viđeno u prvom setu. Novak je počeo dobro, ali je posle neiskorišćene brejk lopte potpuno stao. Rubljov je osetio svoju šansu i počeo da igra na vrhunskom nivou. Vezao je čak pet gemova i potpuno zasluženo došao do vođstva u setovima.

1. SET

2:6 - Odlični Rubljov! Novak je po običaju na Serbia openu izgubio prvi set, kao i na svakom meču do sada.

2:5 - Novi brejk za ruskog asa. Fantastično igra Andrej, u momentima kada se lomio ovaj gem prikazao je vrhunski tenis.

2:4 - Baš moćno deluje Rubljov. Osvaja i 10. poen za redom! Novak je u minus fazi. Nadamo se prolaznoj.

2:3 - Brejk! Ruski as dolazi do prvog brejka na meču. I to furiozno - bez izgubljenog poena.

2:2 - Imao je Novak brejk loptu, ali ruski as je uspeo da sačuva servis. Šteta!

2:1 - Novak sa dva izgubljena poena u gemu dolazi do vođstva. Sjajno serviraju obojica tenisera na startu finala.

1:0 - Siguran početka Novaka. Za razliku od meča protiv Kačanova, Đoković je sada od starta krenuo sa veoma dobrim servisima.

14.11 - Počinje finalni meč pred više od 8.000 gledalaca!

14.04 - Pre početka meča Novak i Rubljov su se tucali jajima kako bi se odredilo ko prvi servira. Rus je pobedio. Nadamo se da mu je to jedina pobeda danas.

Nole izgubio u tucanju jajima 😀 pic.twitter.com/BehhhjQ7XT — Pluton (@Pluton45873221) 24. април 2022.

13.57 - Njegova reč ima težinu. Obično retko greši kada je u pitanju procena zbivanja u belom sportu. Pročitajte komentar teniskog eksperta Vuka Brajovića pred finalni meč.

13.50 - Šta kažu kvote pred finale? Đoković ima ulogu favorita. Trijumf srpskog asa plaća 1,40, dok pobeda Rusa donosi koeficijent 2,85.

13.40 - Novak će imati ogromnu podršku sa tribina. Između ostalog i od strane bivšeg trenera.

13.30 - Zagrevanje pred finale

Novak će pred punim tribinama centralnog terena na Dorćolu napasti treću titulu u prestonici Srbije.

Srspki as je u polufinalu bio bolji od Karena Hačanova, a sjajni Rubljov je eliminisao Italijana Fabija Fonjinija.

Zanimljivo, ovo će biti njihov tek drugi međusobni susret, a prošle godine na Završnom Mastersu u Torinu bolji je bio Đoković.

ATP turnir u Beogradu je iz serije 250 i igra se za nagradni fond od 534,555 evra.

