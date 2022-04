PILIĆ ZAPLAKAO U BEOGRADU! Legendu SAVLADALE EMOCIJE posle finala: Novak je najbolji svih vremena, Srbija je ponosna što ga ima (VIDEO)

Novak Đoković je pozvao na teren neke od bivših saradnika, a među njima je bio i Nikola Pilić, koji je imao problem da zadrži emocije.

- Izuzetna mi je čast da sam ovde. Novak je najbolji svih vremena. U konkurenciji Federera, Nadala i Mareja, 366. nedelja da budeš najbolji... Po mom skromnom ubeđenju, biće potrebno 1000 godina da se to promeni. Srđan i Dijana... - počeo je Pilić i potom se rasplakao.

- Kada prođeš 80 godina emocije su još veće...

Nikola Pilic: Novak is not one of the, he is the greatest of all time. It will take 1.000 years to break his weeks at No1 record.