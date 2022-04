REČI RUBLJOVA ODZVANJAJU: Novače, ti si najveći igrač u istoriji!

Trenutno osmi igrač planete slavio je sa 6:2, 6:7(4), 6:0. On je na ceremoniji dodele pehara ishvalio Srbina o kome je govorio biranim rečima.

Rubljov je najpre svima čestitao Vaskrs.

"It's a big honour to play against you, to share the court for a second time.



"We will have many more battles, I wish."



😊 @AndreyRublev97 @DjokerNole #SerbiaOpen pic.twitter.com/UGKGWFLgB8