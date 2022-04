POKTINO NAPUŠTA PSŽ: Argentinac odlazi na kraju sezone, poznato ko bi mogao da ga nasledi

Sa velikim ambicijama su u elitno takmičenje ušli "sveci". Iz Barselone je doveden Lionel Mesi, ali ni to nije dalo rezultat, pa će ekipa sa "Parka Prinčeva" u narednu sezonu ući sa novim trenerom.

Kako javlja ugledni "Le Parizijen" uprava kluba i Maurisio Poketino su obavili razgovor, a argentinski stručnjak je izrazio želju da više ne bude strateg ekipe.

Vlasnici se nisu preterano trudili da ga ubede da promeni odluku. NJemu se zamera nekoliko stvari.

According to reports, Mauricio Pochettino will be removed as PSG head coach just one day after winning the Ligue 1 title! 😳



The Argentine is also looking to leave! 🧐#MauricioPochettino #Pochettino #PSG pic.twitter.com/f2WgLA0c7K