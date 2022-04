'NIKO NOV SE NEĆE PRIKLJUČITI!' Još jedan ŠOK odlazak iz tima Novaka Đokovića!

Nakon poraza od Andreja Rubljova u finalu Srbija opena prvi reket sveta Novak Đoković iznenadio je sve prisutne na konferenciji za medije jednom informacijom

Đoković je posle meča izveo na teren svoje nekadašnje saradnike na oduševljenje publike.

To su Nikola Pilić, Marjan Vajda, Gebhart Fil-Grič i Miljan Amanović. Dok se za prvu trojicu znalo da više nisu deo Novakovog stručnog štaba, mnoge je iznenadio odlazak Miljana Amanovića.

Novak je objasnio tu odluku.

"Sa Fil-Gričom sam raskinuo saradnju pre godinu dana. Marijan je mnogo putovao i kao igrač i kao trener mnogih igrača, umorio se. Prosto je došlo do sporazuma o raskidu, nismo to ozvaničili, zato i jesmo organizovali ovaj događaj. Uveličali smo malo sve što smo zabeležili, a puno toga smo uradili. Miljan ima troje dece, planiramo velike stvari u ovom teniskom centru, pokrenuli smo koncept koji će prerasti u tenisku akademiju i nosilac je stručnog štaba da bi se napravila velika stvar u tom smislu. Mora da bude posvećen projektu. On je čovek od poverenja, drago mi je što je prihvatio da nosi ovu izvrsnu priču koja će biti bitna za budućnost tima. Niko se za sada neće priključiti nov timu. Tu su Ulises Badio, Marko Paniki i Goran Ivanišević" , rekao je Đoković.