ULOŽIO KUĆU PROTIV TAJSONA, PA SE GRDNO POKAJAO: A onda je usledila poruka slavnog boksera o kojoj se i dalje priča (VIDEO)

Tajson Fjuri je u spektaklu na Vembliju minulog vikenda odbranio pojas prvaka sveta u teškoj kategoriji u verziji WBC.

Fjuri je u šestoj rundi nokautirao Dilijana Vajta.

Ovakav ishod se nije svideo navijačima Vajta, a među njima je i poznati bokser Derek Čisora. On se pre meča kladio u kuću da će Vajt da nokautira Tajsona.

- Spreman sam a uložim kuću na to da će Dilijan Vajt da nokautira Tajsona Furija. Tajson mi je prijatelj i znam da ovo sluša i poručujem mu da će biti nokautiran. Tajson je veoma dobar u onom što radi. Zna da se kreće, ima ogroman raspon ruku, ali verujem da Dilijan zna kako da pogodi Tajsona. Ne može da boksuje s njim 12 rundi i jedini način da ga pobedi je nokaut - istakao je Čisora.

Opkladu je prihvatio novozelandski bokser Džozef Parker. Na kraju je Fjuri ostao šampion, a videćemo hoće li zaista Parker uzeti dom Čisore.

Tajson je poznatom Del Boju spreman da ponudi jednu od svojih kuća u Morkambu.

- Derek Čisora je ostao bez doma. Izgubio je kuću od Džozefa Parkera. Nažalost. I Derek, imam još jednu kuću, odmah pored moje u Morkambu. Dobrodošao si uvek brate. Ali, pouka ove priče je: "Nikad se ne kladi u kuću na nešto, ako nisi milion posto siguran, a nikad ništa nije milion posto sigurno" - poručio je Fjuri.

