OPET GNUSNE LAŽI PROTIV NOLETA: Novinar ne krije MRŽNJU prema Đokoviću!

Ben Rotenberg, američki novinar m najpoznatiji po konstatnim kritikama Novakov račun , ponovo je izneo gnusne laži o srpskom teniseru.

Naime on je izveštavajući o dešavanjima na prošlonedeljnom turniru u Beogradu, "Srbija open 2022", na društvenim mrežama napisao sledeće:

"Što se Đokovića tiče, dobra stvar je da je proveo dosta vremena na terenu ove sedmice, nakon što je sebi prethodno to uskratio, pa je sada igrao preko 10 sati u svoja četiri meča. Loša vest je da on, kao drugi na ATP-u, i dalje ima veliki problem što u besu bezobzirno lansiranja projektile koji pogode, ili umalo pogode, ljude", napisao je Rotenberg.

I saw that. It’s so so wrong. It was a genuine attempt at the ball. I guess we need to put out his inappropriate questioning video in press again…