UKOLIKO ĐOKOVIĆ NASTAVI OVAKO: Biće kao zver spreman za Rolan Garos!

Novak Đoković se polako vraća u formu i mnogi se pitaju koliko će biti spreman na predstojećem Rolan Garosu, a tim pitanjem bavio se i američki teniser Kristofer Jubenks.

Jubenks ima 25 godina i 153. je na ATP listi, imao je prilike da gleda Novakove mečeve na Srbija openu.

On je u podkastu za "Tenis Čenel" ispričao svoje utiske o igri Đokovića u ovom trenutku.

- Čini mi se polako ulazi u željenu formu, a najbolji indikator toga je finale sa Rubljovom. Čini se da je iz meča u meč igrao sve bolje i to je pozitivan signal pred Rolan Garos. Ako nastavi ovako, biće kao zver spreman za Pariz. Tad će ga sve svi plašiti, biće to onaj pravi Novak. Nije dobro igrao u Monte Karlu, iznenada je pao u trećem setu protiv Davidoviča Fokine. Još nije u top formi sa fizičke tačke gledišta, što potvrđuje i tih 6:0 u trećem setu sa Rubljovom. Madrid i Rim će mu poslužiti da poboljša formu za Pariz. Ne mislim da mu je igra problem, to je sve samo posledica pauze. Kada se vrati fizički i mentalno, sve će na terenu ići automatski za njega - rekao je Jubenks.

Kaže Amerikanac da je Đoković pokazivao dobru igru kada je bio pritera uza zid.

- Videli smo samo delić onog što može. U prvom meču je tražio ritam, dao je sebi šansu da nastavi. To je bilo protiv Lasla Đerea, onda protiv Kecmanovića, počeli smo da gledamo sve više tih bljeskova. Kecmanović je dobio set i Novak je, kada je bio pritisnut uza zid dao svoj najbolji tenis, bilo je bar pet do deset poena kada smo svi rekli, 'da, to je Novak'. Tad sam video Novaka od prošle godine, ta sezona mu je bila neverovatna. Novakova protekla sezona bila je jedna od najboljih koju je jedan igrač uspeo da sastavi, jedan meč ga je delio od kalendarskog slema, to je apsolutno neverovatno. Ove godine, kako je sve krenulo, nije imao mnogo mečeva, samo je vežbao. Teško je na treningu imati situacije sa kojim se susrećete na mečevima - kaže Amerikanac.