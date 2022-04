ŽESTOK ŽREB ZA ĐOKOVIĆA U MADRIDU: Srbin saznao rivala na startu, NEĆE BITI LAKO! Evo kada bismo mogli da gledamo meč sa Nadalom

Masters u Madridu je oduvek bio mesto na kojem svi očekuju majstorije Rafaela Nadala, a ove godine će možda sve biti malo drugačije. Naravno, svi očekuju da svetski broj jedna Novak Đoković bude na pragu vrhunca forme i proba da učini ovo takmičenje još zanimljivijim, a saznao je i svoj put do finala.

Naime, Novak je slobodan u prvom kolu, ali će u drugom čekati pobednika duela Monfis-Valero, dok bi, ukoliko to uspešno prođe moga da igra protiv Endija Mareja ili Denisa Šopovalova.

These are the potential ATP quarter-final match ups



🇷🇸 Djokovic vs 🇳🇴 Ruud

🇪🇸 Nadal vs 🇪🇸 Alcaraz

🇬🇷 Tsitsipas vs Rublev

🇩🇪 Zverev vs 🇨🇦 Auger-Aliassime@atptour | @ATPTour_ES | #MMOPEN