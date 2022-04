OGLASIO SE NOVAK ĐOKOVIĆ: Ove reči je uputio čoveku kojem se divi!

U pitanju je momak koji nema obe ruke i obe noge, ali ima volju da živi punim plućima, da trenira, da igra tenis, da stvara i da bude inspiracija mnogima. On je ne tako davno dobio i svoju modnu liniju u okviru brenda "Lakost" i upravo će Đoković biti njegov ekskluzivac.

Srpski teniser se upravo povodom te saradnje obratio svojim pratiocima, izrazio zahvalnost i ponos što će promovisati pomenuti brend.

- Pored toga što si heroj, ti si sada i ikona. Ponosan sam što ću nositi tvoju modnu liniju, prijatelju. Prvu koja je inspirisana sportistom sa hendkepom - poručio je u vido poruci srpski teniser.

.@TCurin beyond being a hero, you are now an icon. I am proud to wear your clothing line my friend. The first one inspired by an athlete with a disability. Congratulations, you deserve it! @LACOSTE #LacostexTheoCurin https://t.co/lp6cAHRLm2 pic.twitter.com/3UjELWu1k3