Marej brutalno o Bekeru: Ove reči mu se NEĆE SVIDETI

Britanski tensiser Endi Marej je bio prilično surov kada je pričao o zatvorskoj kazni Borisa Bekera.

Legendarni teniser je osuđen na dve i po godine zatvora, ali Marej nije previše emotivan po ovom pitanju.

Škot je uoči početka takmičenja u Madridu istakao da su prava i zakoni isti za sve, pa i za višestrukog grend slem osvajača.

– Ne shvatam sve to sa puno emocija. On je prekršio zakon, a ko to uradiš, ne verujem da ćeš dobiti poseban tretman ko god da si i šta god da si postigao. Ponavljam, žao mi je što je u toj situaciji, ali mi je takođe žao zbog ljudi koji su pogođeni njegovim odlukama. Ali, nisam previše emotivan o toj temi.

