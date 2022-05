NOLE RAZNEŽIO FANOVE: Đoković u posebnom izdanju (VIDEO)

Izazvao je veliko interesovanje i gde god se pojavi, navijači žele da se slikaju sa najboljim teniserom na planeti.

Jedan snimak iz Madrida se ipak posebno istakao i izazvao sjajne reakcije na društvenim mrežma.

Naime, Novak je razgovoarao sa nekim prijateljem, a pažnju mu je privukla jedna beba sa kojom se igrao i smejao.

The cuteness ❤️@DjokerNole with children and happy is the best day to start the day 🥰 pic.twitter.com/H5jua1mHQf