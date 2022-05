BOSANAC NA PRVOJ LINIJI FRONTA! Ubili mu porodicu: 'Ako poginem biću ponosno vraćen u BIH, za razliku od ruskih pasa!'

U Ukrajini se protiv ruske vojske bore i dobrovoljci poreklom iz drugih država, a među njima se našao i jedan državljanin Bosne i Hercegovine o kojem pišu i ukrajinski mediji. On je inače i državljanin Ukrajine.

Senad je preživeo rat u BiH, nakon čega je otišao iz države i sada živi na relaciji između Poljske i Francuske. U Varšavi ima ženu i decu, dok u Francuskoj radi i bavi se građevinskim poslom. Međutim, kaže da nikada neće zaboraviti ono što se dogodilo u njegovoj rodnoj državi pre tri decenije. Upravo to je jedan od razloga što se priključio ukrajinskoj vojsci.

Senad se za Hromadske prisetio poslednjeg sukoba u BiH navodeći da su Rusi i tada u BiH ubijali na nemilosrdan način.

- Nekada su mnogi Rusi došli u moju zemlju i pobili moju porodicu. Moje poznanike. Uništili su moju zemlju kao što danas uništavaju Ukrajinu - rekao je on za ovaj medij.

"If we die, the Ukrainian flag will proudly hang on our coffins and we will be proudly returned to our land"- Bosnian Senad is currently fighting on the side of Ukraine. He believes that if the Russians are not defeated now, the world may forget about security.

Source Hromadske pic.twitter.com/HWWGk8DYop