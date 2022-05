TO JE NOVAK ĐOKOVIĆ! Ni prekid, ni zviždanje Španaca, ni rasprava nisu ga sprečili da pobedi Monfisa u Madridu!

Novak Đoković se plasirao u treće kolo mastersa u Madridu, a pobedu kojom je ušao u osminu finala ostvario je protiv Gaela Monfisa - 6:3, 6:2.

Viđeno je na ovom meču mnogo toga, ali ne baš i onih (ili tačnije - onoliko) bravura na koje su i jedan i drugi navikli ljubitelje "belog sporta". Noletu su one "nedostajale" jer je malo mečeva odigrao ove sezone, pa tek polako podiže formu, a Gael jer je nedavno imao priličnih problema sa skočnim zglobom, zbog čega je i propustio turnir u Beogradu, na kome se Srbin domogao finala.

No, da je zanimljivo bilo, bilo je.

Vučić i lideri regiona na početku radova na terminalu za gasMonfis je, i pored prilično defanzivne pozicije na terenu, jedini pravio brejk šanse u prvih pet gemova (imao ih je tri), a upravo je taj peti gem "potrajao" više od pola sata - jer je, pri rezultatu 2:2, kiša pala, pa se 29 minuta čekalo da se krov navuče, akteri iznova zagreju i krenu da igraju takmičarski tenis.

Spasavši se iz nezgodne, brejk-situacije, u sledećem gemu Đoković je izvanrednim rešenjima kažnjavao svaki kiks rivala, "oduzeo servis" Francuzu i napravio prvu osetniju prednost. Iako ga potom prvi servis nije baš služio, stečeno vođstvo je sačuvao, a onda u vrlo zanimljivom drugom setu došao i do trijumfa.

Najpre su obojica grešila, pa Nole "kao grom iz vedra neba" došao do brejka u kome je Monfis odigrao naprasno očajno, da bi potom francuski teniser imao 0:30 na Noletove servise, pre nego što je Srbinu konačno "proradio" forhend, kojim je napravio preokret u tom gemu.

Usledila je zatim i jedna rasprava Đokovića sa sudijom Lajanijem, koji ga je upozoravao da mora da brže traži proveru mesta pada loptice, što Novak nije najbolje razumeo, pravdajući se da tu intervenciju traži čim vidi da za njom ima potrebe, a iako je madridska publika zviždala srpskom asu, to ga nije omelo u osnovnoj nameri.

Jeste grešio, ali je u svim najvažnijim momentima nadmašio rivala, pa tako napravio još jedan brejk, a potom spasio brejk-šansu rivala u poslednjem gemu i došao do nestvarnih 18:0 protiv Monfisa.

U sledećem kolu, Novak Đoković će igrati protiv pobednika meča Endi Marej - Denis Šapovalov. Marej je savladao povratnika posle povrede, Dominika Tima, sa 6:3, 6:4, a Šapovalov je eliminisao Iga Umbera sa 7:6(1), 6:3.

DRUGI SET

5:2 - Brejk Đokovića! Grabi Nole ka pobedi, sve bolje i bolje igra!

4:2 - Uz sada već čuvenu Noletovu bekhend paralelu, Đoković je za samo dva minuta osvojio servis gem. Na dva gema je od pobede.

3:2 - Monfis je (uz jednu fantastičnu razmenu udaraca posle koje su obojica aktera aplaudirala jedan drugome) "ekspresno" osvojio servis gem, posle čega je Novak ušao u kraći razgovor sa sudijom Lajanijem. Desilo se to jer nije razumeo kako da još brže nego što može - traži proveru gde je loptica pala. "Pa, kako da izgovorim to (apel da se naknadno proveri mesto gde je loptica udarila o teren) još brže, moram da valjda da vidim gde je pala?!", rekao je Nole, a posle novog objašnjenja sudije, Đoković se osmehnuo, mahnuo rukom i krenuo ka svom mestu. Madridska publika je zviždala što se Novak uopšte upustio u razgovor sa sudijom...

3:1 - Auh, kakav gem... Poveo je Monfis na 0:30, što i nije čudilo jer je Đokovića u celom dosadašnjem toku drugog seta prilično "izdao" prvi servis (manje od trećine ih je poslato gde treba), ali je Novak iz poena u poen igrao sve bolje, a savršenim forhendom (koji ga nije "služio" u prvoj deonici) zaokružio preokret i "potvrdio" brejk.

2:1 - Brejk Đokovića! Fantastična igra srpskog tenisera, na "nuli" je ostavio Monfisa koji je u ovom gemu delovao bespomoćno. A i prilično loše.

1:1 - Prilično greše i jedan i drugi teniser, kada su u gemovima u kojima ne serviraju. Lako je Nole došao do izjednačenja, a u tome mu je svesrdno "pomogao" i Monfis svojim kiksevima.

0:1 - Gotovo savršen servis-gem Gaela Monfisa. Samo uz jedan izgubljeni poen je poveo na početku druge deonice.

18.59 - Počeo je drugi set i to servisima francuskog tenisera.

PRVI SET

Đoković - Monfis 6:3

6:3 - Set za Novaka Đokovića! Odlično je odservirao Nole poslednji gem prve deonice, poveo sa 40:15 uz svega nekoliko razmena, a onda i pored drugog servisa naterao Monfisa na grešku. Posle 47 minuta igre, a sat i 16 minuta od početka duela (usled prekida zbog kiše), Nole je napravio prvi korak ka pobedi.

5:3 - Brzo je Monfis osvojio "svoj" gem, servisima je prilično dominirao igralištem i za tili čas smanjio rezultatski zaostatak, koji je i dalje velik. Nole će servirati za osvajanje prvog seta.

5:2 - Vrlo zanimljiv gem na Noletove servise. Na tri vođstva Đokovića, Monfis je uzvraćao dobrom igrom sa osnovne linije, kojom je i dolazio do izjednačenja, a pritom je svaka naredna razmena udaraca bila sve duža i duža. Ipak, na kraju je Gael napravio taktičku grešku, želeći da se povlačenjem u stranu "namesti" za udarac forhendom umesto očekivanim bekhendom, pa je tima ostavio previše prostora pored sebe, što je Nole iskoristio da "potvrdi" brejk.

4:2 - Brejk Đokovića! Kakav ekspresan "povratak" Noleta posle problema u prethodnom gemu. Odmah je "napao" servise Francuza, poveo sa 15:40 i potom naterao rivala na grešku, jer je Monfis lopticom pogodio mrežu, posle čega se ona odbila u aut.

3:2 - Posle izuzetno dugačke razmene udaraca (čak 34), najduže na meču, Monfis je direktnim poenom iz forhenda, sa osnovne linije, došao do brejk lopte. Ipak, dobrim prvim servisom, Nole je preuzeo inicijativu u narednom poenu, u kome je naterao rivala na grešku, pa se stiglo do novog izjednačenja, prvog otkad je meč nastavljen, a trećeg u petom gemu. Drugim asom na susretu, Đoković je poveo, a onda dobrom forhend paralelom osvojio gem.

18.35 - Tačno 29 minuta od poslednjeg odigranog poena, meč se nastavlja. Nole servira, 2:2 je, i 40:40.

18.07 - Takmičari su otišli u svlačionicu. Meč je prekinut do daljnjeg zbog ogromnog pljuska.

2:2 - Nešto brži gem od prethodnog, što i ne čudi, Monfis je izgubio samo poen na svoje servise i ponovo izjednačio rezultat.

2:1 - Posle početnog, izgubljenog poena, Nole je dospeo u probleme kada je došao do 0:30 usled (druge na meču) dvostruke servis-greške. "Vratio se u život" asom, ali samo privremeno - nakon što je Monfis poslao jednu prilično visoku lopticu, Đoković je iz skoka probao da je snažno prebaci preko mreže, a pogodivši je došao je u situaciju da semafor pokazuje 15:40. Francuz je prvu brejk loptu prokockao prejako uputivši bekhend dijagonalu, a drugu je Novak anulirao izvanrednim forhendom, za koji suparnik nije imao rešenja. Monfis je potom probao da uzvrati udarac, pa precenio jedan potez kojim je omogućio Srbinu da povede, a onda je gem osvojio - i to na svoj drugi servis.

1:1 - Delovao je isprva Francuz bolji u svom servis gemu, da bi se potom Nole "razmahao", ne i dovoljno da bi stigao do brejk-lopte. Gem je potrajao jer Monfisa servis baš nije idealno služio, mada je izveo i jedan kojim je poslao lopticu brzinom od 205 kilometara na sat, no na kraju je upravo novi dobar početni udarac rivala "presudio" Novaku, pa se došlo do izjednačenja u osvojenim gemovima.

1:0 - Nole je brzo poveo sa 30:0, i to uz jedan smeh kao odgovor na to što ga je Monfis, nenamerno, umalo pogodio lopticom u glavu. Potom je najbolji teniser sveta napravio dvostruku servis grešku, ali odmah potom dobrom kombinacijom, završenom forhend dijagonalom za direktan poen, došao do 40:15. Prvu gem loptu nije iskoristio zbog prejakog udarca, no drugu jeste i pored ne baš savršenih, ali dovoljno dobrih poteza na mreži.

17.42 - Servisima Novaka Đokovića meč je počeo!

17.35 - Prva "mala pobeda" Đokovića, i to prilikom sudijskog bacanja novčića. Kako je pogodio u igri "pismo ili glava", odabrao je da servira prvi. A to će se desiti kada takmaci odrade kraće zagrevanje.

17.30 - Nole i Gael su izašli na teren.

Njima je ovo tek drugi meč na najsporijoj podlozi, igrali su davno, još 2006. na Rolan Garosu. Đoković je u prethodnim susretima sa Francuzom bio brutalan, zabeležio je svih 17 pobeda.

Jesenas je trebalo da se sastanu na Mastersu u Parizu, ali je Francuz tada predao meč.

Pre toga, igrali su u Dubaiju 2020. godine u polufinalu i Novak je slavio u tri seta.

Novak je u Madrid došao posle poraza u finalu Serbia opena od Andreja Rubljova i ima skor 5-3 od starta sezone.

S druge strane, Monfis, koji je trenutno na 21. mestu, nije igrao još od marta i Masterasa u Majamiju, gde je stao u trećem kolu.

Gael ima skor od 11-5 od početka godine.

