(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - MONFIS: PREKINUT NOLETOV MEČ!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković i Gael Monfis igraju susret drugog kola na Mastersu u Madridu.

PRVI SET

18.07 - Takmičari su otišli u svlačionicu. Meč je prekinut do daljnjeg.

2:2 - Nešto brži gem od prethodnog, što i ne čudi, Monfis je izgubio samo poen na svoje servise i ponovo izjednačio rezultat.

2:1 - Posle početnog, izgubljenog poena, Nole je dospeo u probleme kada je došao do 0:30 usled (druge na meču) dvostruke servis-greške. "Vratio se u život" asom, ali samo privremeno - nakon što je Monfis poslao jednu prilično visoku lopticu, Đoković je iz skoka probao da je snažno prebaci preko mreže, a pogodivši je došao je u situaciju da semafor pokazuje 15:40. Francuz je prvu brejk loptu prokockao prejako uputivši bekhend dijagonalu, a drugu je Novak anulirao izvanrednim forhendom, za koji suparnik nije imao rešenja. Monfis je potom probao da uzvrati udarac, pa precenio jedan potez kojim je omogućio Srbinu da povede, a onda je gem osvojio - i to na svoj drugi servis.

1:1 - Delovao je isprva Francuz bolji u svom servis gemu, da bi se potom Nole "razmahao", ne i dovoljno da bi stigao do brejk-lopte. Gem je potrajao jer Monfisa servis baš nije idealno služio, mada je izveo i jedan kojim je poslao lopticu brzinom od 205 kilometara na sat, no na kraju je upravo novi dobar početni udarac rivala "presudio" Novaku, pa se došlo do izjednačenja u osvojenim gemovima.

1:0 - Nole je brzo poveo sa 30:0, i to uz jedan smeh kao odgovor na to što ga je Monfis, nenamerno, umalo pogodio lopticom u glavu. Potom je najbolji teniser sveta napravio dvostruku servis grešku, ali odmah potom dobrom kombinacijom, završenom forhend dijagonalom za direktan poen, došao do 40:15. Prvu gem loptu nije iskoristio zbog prejakog udarca, no drugu jeste i pored ne baš savršenih, ali dovoljno dobrih poteza na mreži.

17.42 - Servisima Novaka Đokovića meč je počeo!

17.35 - Prva "mala pobeda" Đokovića, i to prilikom sudijskog bacanja novčića. Kako je pogodio u igri "pismo ili glava", odabrao je da servira prvi. A to će se desiti kada takmaci odrade kraće zagrevanje.

17.30 - Nole i Gael su izašli na teren.

Njima je ovo tek drugi meč na najsporijoj podlozi, igrali su davno, još 2006. na Rolan Garosu. Đoković je u prethodnim susretima sa Francuzom bio brutalan, zabeležio je svih 17 pobeda.

Jesenas je trebalo da se sastanu na Mastersu u Parizu, ali je Francuz tada predao meč.

Pre toga, igrali su u Dubaiju 2020. godine u polufinalu i Novak je slavio u tri seta.

Novak je u Madrid došao posle poraza u finalu Serbia opena od Andreja Rubljova i ima skor 5-3 od starta sezone.

S druge strane, Monfis, koji je trenutno na 21. mestu, nije igrao još od marta i Masterasa u Majamiju, gde je stao u trećem kolu.

Gael ima skor od 11-5 od početka godine.

Autor: