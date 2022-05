NE MOGU MU NIŠTA I TAČKA! Novak Đoković sigurno ostaje na vrhu ATP liste, a ovako može još da produži vladavinu

NOVAK Đoković je prošlog meseca odigrao e prvo finale u 2022. godini, danas je pobedom otpočeo s nastupima na mastersu u Madridu, a to mu je omogućilo da, bar na još jednu nedelju, zadrži prvo mesto na ATP listi.

Naime, najbolji teniser na planeti je ovog ponedeljka započeo 368. nedelju na vrhu ATP liste, a time što je Đoković pobedio Monfisa u prestonici Španije, Novak je obezbedio da još jednu sedmicu provede kao vladar tenisa.

Ostaće prvi bar do 15. maja, ali Đoković bi na čelu teniskog karavana mogao da bude i do kraja Rolan Garosa, ali da bi se to desilo mora da se poklopi nekoliko stvari, tačnije rezultata.

Ukoliko osvajač 20 grend slem titula na turnirima u Madridu i Rimu (8-15. maj) barem jednom stigne do finala, a na drugom prođe makar do trećeg kola - uspeće da sačuva tron. Takođe, odbio bi nalet Medvedeva ukoliko bi na oba ova Mastersa stigao do polufinala.



Podsetimo, Đoković nije učestvovao prošle godine u Madridu, dok je u Rimu poražen u finalu od Rafaela Nadala.

Autor: