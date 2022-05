'PREKID MEČA MI JE PRIJAO!' Novak Đoković: Trebalo mi je malo da se saberem...

Novak Đoković je ostvario istorijsku pobedu, pa i ne čudi što je bio zadovljan.

Podsetimo, najbolji teniser na planeti je obezbedio opstanak na vrhu ATP liste a i postao novi svetski rekorder po jednom neobičnom ostvarenju a sve to čim je okončan meč u kome je Đoković pobedio Gaela Monfisa u Madridu.

Taj duel je protekao prilično burno, uz prekid zbog kiše, malo Noletove svađe sa sudijom, a malo i smejanja sa francuskim rivalom, posle čega je Đoković zastao da da kratku izjavu pokraj terena.

I, gotovo u dahu, rekao je sledeće:

- Verovatno najbolji moj meč u 2022, a nisam baš mnogo njih ni igrao ove godine. Još uvek tražim pravu formu. Ipak, bila je ovo dobra partija, protiv uvek veoma nezgodnog rivala. Kada sa Gaelom igrate, uvek morate da očekujete da će vam trebati dodatni udarac. On je jedan od najbržih, fizički najimpresivnijih tenisera. Ovih dana smo, inače, vežbali u drugačijim uslovima, bilo je sunčano, loptica je više odskakala, bila je brža, a onda danas... kiša, zatvaranje krova, šljaka je postala drugačija i onda morate da se naviknete na sve to. To sam i uradio, odigrao dobro u najvažnijim momentima, a prekid mi je, pretpostavljam, više prijao da se malo saberem i ... čim smo nastavili susret, napravio sam brejk. Sve u svemu, bila je to jedna vrlo dobra partija, rekao je Novak Đoković.

