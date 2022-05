'MIRNO SPAVAJ, SRETO!' U Beogradu sahranjen proslavljeni košarkaški as Zoran Sretenović

Na put prema beskraju juče je ispraćen velikan srpske košarke, trostruki klupski i dvostruki reprezentativni prvak Evrope, Zoran Sretenović, koji je od posledica srčanog udara preminuo prošlog četvrtka u 58. godini.

Komemoracija proslavljenom asu održana je u prostorijama KSS, a sahrana na Kumodraškom groblju u Beogradu. Poslednji pozdrav nekadašnjem članu šampionske generacije splitske Jugoplastike, sa kojom je tri puta osvajao Kup evropskih šampiona, su uz najbližu porodicu uputili mnogi bivši saigrači sa kojima je delio parket tokom karijere, kao i prijatelji i poštovaoci Sretenovićevog lika i dela.

Uz suprugu Nadu, kćerku Miju i sina Marka, prisutni su bili njegov kum i dugogodišnji prijatelj Zoran Stevanović, predsednik KSS Predrag Danilović u društvu generalnog sekretara Zlatka Bolića, prvi čovek OKS Božidar Maljković, koji ga je trenirao u Splitu, zatim Dino Rađa, Zoran Savić, Vlade Divac, Svetislav Pešić, Dejan Tomašević, Vlade Đurović, Vladimir Dragutinović, Slaviša Koprivica, Nikola Lončar, Mlađan Šilobad, Miroslav Berić i mnogi drugi.

Emotivnim rečima se od Sretenovića oprostio njegov dugogodišnji saigrač iz Jugoplastike Dino Rađa.

- Di si, burazeru? Tako smo do poslednjeg dana on i ja komunicirali. Kada je došao u Split 1986, bili smo klinci i nekako smo se najviše povezali. Možda zato što su nam cure bile košarkašice, pa smo imali zajedničke teme. Pričati o njemu kao čoveku, mislim da ne bi voleo da plačemo i tugujemo, bio je veseljak. Ceo život mu je bio zajebanc***. Nije imao talenat Tonija Kukoča, nije bio atleta kao Vlade Divac, ali je imao takav kompjuter u glavi. Da su mogli Stiv DŽobs i Bil Gejts ući u tu glavu, kakve bi kompjutere napravili. Zahvalan igrač velikog srca, radio je sve što je trebalo, a čim se završi utakmica osmeh na lice. To je bio Sreta kakvog ću pamtiti i kakvog bi on voleo svi da ga pamte. Mirno more, burazeru - dirljivo je završio Rađa.

Okupljenima se obratio i prvi čovek srpske košarke, Predrag Danilović koji je 1991. u Rimu i 1995. u Atini sa Sretenovićem bio deo reprezentacije koja se popela na krov Evrope.

- Govoriti o čoveku koji je bio među omiljenim igračima, a istovremeno ne tako omiljen među rivalima je teško. Noseći dres reprezentacije Zoran i ja smo prošli godine uspeha, ali i izolacije, kada smo se okupljali u Atini kako bi zajedno i dočekali bolje dane. Dok je svih nas Sreta neće biti zaboravljen, uvek ćemo ga nositi u našim srcima kao saigrača, prijatelja i dobrog čoveka - rekao je Danilović i uputio zahvalnost Sretenoviću za sve što je pružio srpskoj košarci.

