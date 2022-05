TUŽNE VESTI: Umro legendarni britanski vozač F1 Toni Bruks (FOTO)

Legendarni britanski vozač Toni Bruks, jedan od najvažnijih vozača Formule 1, preminuo je u 90. godini, prenose svetski mediji!

Bruks je tokom svoje karijere zabeležio šest pobeda i "za dlaku" mu je pobegla titula 1959. godine. Ujedno, smatra se za najvećim britanskim vozačem koji nije bio prvak.

Bruks je bio poslednji živi vozač Formule 1 koji je ostvario pobedu tokom pedesetih godina dvadesetog veka. Posle Huana Manuela Fanđa, Alberta Askarija i Strirlinga Mosa, Bruks je bio najuspešniji vozač svoje ere.

We are saddened to hear of the passing of Tony Brooks



F1's last surviving race winner of the 1950s, Brooks was one of the earliest pioneers of the sport we love.



Our thoughts are with his loved ones pic.twitter.com/9hhY6MlmWZ