Eksreprezentativac ušao u trenerske vode: Majstorović NOVI TRENER odbojkaša Karađorđa

Neven Majstorović, koji je sa reprezentacijom osvojio zlata na Evropskom prvenstvu i u Svetskoj ligi, odlučio je da završi karijeru krajem prošle sezone, a od jeseni ulazi u trenerske vode i biće šef stručnog štaba Karađorđa iz Topole, novog superligaša.

Najveće uspehe u klupskoj karijeri Majstorović je ostvario u dresu Crvene zvezde, u kojoj je ponikao, a s kojom je osvojio jednu titulu, uz dva Kupa Srbije.

Pored toga ima i trofej u Kupu Rumunije sa Arkadom, od pre četiri godine. Kao libero je sa reprezentacijom osvojio zlato u Svetskoj ligi 2016. i na Evropskom prvenstvu tri godine kasnije. Uz to, ima i srebro iz Svetske lige i bronzu sa šampionata Starog kontinenta pre pet godina.

Majstorović je nedavno priključen i sturčnom štabu reprezentacije Srbije koji vodi Igor Kolaković, i nalazi se sa ekipom koja se priprema za start Lige nacija, ali već vredno radi sa ljudima iz uprave kluba iz varošice podno Oplenca kako bi dočekali spremni start nove sezone.

Neven je tokom karijere igrao sa brojnim zvezdama, trenirao kod velikih trenera - Kolakovića, Grbića, Kovača, Lozana, Matijaševića...

- Imao sam tu sreću da sam kroz igračku karijeru upoznao veliki broj ljudi sa kojima sam ostao u jakom dobrim odnosima i upravo po objavljivanju kraje te igračke karijere mnogi od njih su se javili, čestitali i ponudili pomoć u smislu usavršavanje za trenerske vode. Prvi među njima, bio je selektor Srbije Igor Kolaković koji je na moje pitanje da dođem na treninge reprezentacije, da malo gledam i zapisujem, rekao da mi mesto nije na tribinama već na terenu, da me smatra delom te generacije, da mu je jako drago što sam se opredelio za trenerski posao i da treba aktivno da se uključim u rad stručnog štaba, kao trener. Zaista nisam mnogao da zamislim bolji početak, jer mislim da je to i najbolja moguća praksa, raditi sa najboljim igračima koje Srbija ima, to je nešto posebno i pruža jednu veliku šansu da se mnogo šta nauči. Tu su i najbolji treneri koje Srbija ima i sjajna prilika za usavršavanje - naveo je Majstorović.



Ponuda iz Topole stigla je dok je Majstorović na pripremama sa reprezentacijom, ali ističe da je brzo postigao dogovor sa ljudima iz Topole.

Radeći sa reprezentacijom pojavila se ta mogućnosti da preuzmem ekipu Karađorđa iz Topole, a došla je pre svega iz razgovora sa Bojanom Janićem i Aleksom Brđovićem, oni su mi na najlepši mogući način prezentovali tu priču. Negde sam i sam video, prateći Prvu ligu Srbije dok sam prošle godine igrao za Radnički iz Kragujevca, da ekipa iz Topole vrlo odlučno korača ka Superligi. Čuo sam sa mnogih strana da je to jedna zaista ambiciozna, zdrava priča, jedna porodična atmosfera. Dosta toga me i podsetilo na jedno davno vreme kada sam bio u Partizanu, što su možda bile i dve najlepše godine moje igračke karijere, gde nekako uz taj rezultat koji je uvek prioritet u profesionalnom sportu, imate i to neko drugarstvo, zajedništvo i porodičnu atmosferu kao vrednosti koje su dominantne. To sam negde čuo iz razgovora sa njima dvojicom, i kasnije potvrdio sa ljudima koji vode Karađorđe i video da vrednosti koji oni gaje i dele su ono što i ja želim, tako za mene nije bilo više dileme i rešio sam da se prihvatim tog posla i mislim da će za mene biti jedna sjajna stvar da budemo deo jedne takve priče.