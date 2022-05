Đoković je odmarao u osmini finala i zaradio OVOLIKO novca i poena!

Najbolji teniser sveta je dodatno odmakao svom prvom pratiocu na ATP lestvici.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se bez borbe u četvrtfinale Mastersa u Madridu, pošto mu je veliki rival Endi Mari predao meč.

On se zbog bolesti povukao sat vremena pre nego što je meč trebalo da se odigra, pa će tako Đoković direktno među osam najboljih, gde ga čeka pobednik meča Hurkač - Lajović.

Đoković je u prvom kolu bio slobodan kao prvi nosilac, a u drugom je savladao Gaela Monfisa po 18. put u njihovom 18. meču i time je osigurao prvo mesto i naredne nedelje, jer da je ispao, bio bi od ponedeljka drugi reket sveta.

Pošto je sada dogurao do četvrtfinala, to će mu doneti nešto veću zalihu u odnosu na Medvedeva. Plasman u četvrtfinale donosi 180 bodova na Mastersima, a za Madrid, koji je povećao nagradni fond, to znači i nagradu od 169.650 evra.

Novak bi trebalo da bude favorit i za plasman u polufinale protiv Hurkača ili Lajovića, pa bi i tu mogao da očekuje dodatnih 180 bodova, a novčana nagrada bi u tom slučaju bila povećana do 311.025 evra.

A onda bi u eventualnom polufinalu, ukoliko Nadal i Alkaraz opravdaju ulogu favorita u svojim mečevima trećeg kola, Novak igrao derbi protiv jednog od Španaca.

Meč četvrtfinala na programu je u četvrtak.