KOJA JE TAJNA BROJEVA 3, 6 i 9? Tesla je smatrao da su oni KLJUČ UNIVERZUMA, a vezani su i za Novaka Đokovića!

Svetski broj jedan je posle pobede nad Gaelom Monfisom u drugom kolu Mastersa u Madridu, a potom i plasmanom u četvrtfinale nakon što mu je Endi Mari predao meč, obezbedio sigurno još jednu nedelju na prvom mestu ATP liste.

Naime, osim što se dodatno približio aposolutnom rekordu koji drži Štefi Graf sa 377 nedelja na prvom mestu, jedna zanimljiva simbolika je iskočila u prvi plan.

Srpskog asa mnogi upoređuju sa čuvenim srpskim naučnikom Nikolom Teslom, pre svega zbog toga što je Srbiju učinio planterno poznatom, ali i zbog sličnosti u fizičkom izgledu.

Međutim, slavni naučnik je tvrdio da je tajna univerzuma upravo u brojevima 3, 6 i 9, a popularni Nole grabi ka toj cifri!

- Ako biste znali veličanstvenost trojke, šestice i devetke, imali biste ključ univerzuma - govorio je Tesla.

A upravo je to broj koji će Novak dostići narednog ponedeljka, ko zna, možda je ovo ključna nedelja...

Toga se dosetio jedan od Novakovih fanova koji je to objavio na društvenim mrežama.

Nikola Tesla said that the numbers 369 are the key to the universe.



Today, Novak Djokovic secured 369 weeks as ATP World #1.@DjokerNole now holds the key to the universe. pic.twitter.com/h0fbPsCBl6