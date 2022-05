NADAL UPOZORIO ĐOKOVIĆA: Rafa impresioniran Alkarazom, Novak će biti na MUKAMA!

Španski teniser Rafael Nadal poražen je u četvrtfinalu turnira u Madridu od svog mlađeg kolege Karlosa Alkaraza.

Nadal je priznao da je impresioniran igrom mladog igrača iz Mursije pa je čak upozorio svog najvećeg rivala Novaka Đokovića šta ga čeka.

"Ne mogu da predvidim budućnost. Igraće jedan od najboljih u istoriji protiv mladića na veoma visokom nivou. Karlos može savršeno da pobedi, ali je istina da ne sme da ima pad kao što je imao danas u drugom setu. Karlos igra sa mnogo duha, i kada mu skoči adrenalin, praktično je nezadrživ. Ima nivo da pobedi bilo koga", jasan je Nadal.

Rafa je svestan da je na pomolu smenu generacija

"Evidentno je da je on naslednik jer ima 19, a ja skoro 36 godina. Videćemo narednih meseci. Srećan sam zbog njega. Bio je bolji od mene u raznim aspektima igre, ja moram da napredujem. Kao što sam pričao ovih dana, to nije ništa nelogično. Prihvatam to prirodno i mirno siguran da postoji put kao i dve i po nedelje sa opcijama da popravim svoje izglede za Rolan Garos. Ovaj poraz je lako svarljiv jer znamo zašto smo ovde došli. Ne bih da oduzmem bilo šta od pobede Karlosu, želim mu sve najbolje u nastavku turnira",objasnio je Rafa.

Madrid se i ranije pokazivao kao nejteži turnir za Nadala na šljaci, on veruje da to ima veze sa nešto većom nadmorskom visinom.

"Mi smo na posebnom turniru zbog nadmorske visine, po mnogo čemu je drugačiji od Rolan Garosa. Za mene bi bilo akekvatnije da sam počeo u Eštorilu, na moru, ali nisam smeo da rizikujem da odem tamo. Došao sam ovde sa tim saznanjem da je ovo najteži turnir. Loptice lete brže i morate biti brži, lakše se gubi samopouzdanje u udarac. Svi to znamo, ali nije to nikakav užas. Proveo sam dva i po sata na terenu i gledam dalje sa nadom i optimizmom", zaključio je Nadal.