(UŽIVO) BAŠ LOŠ POČETAK ZA ĐOKOVIĆA: Nadalov naslednik na Noletovom putu ka tituli!

0:2 - Imao je Novak priliku da odmah uzvrati udarac Alkarazu, stigao je do brejk lopte, ali izvukao se devetnaestogodišnjak i potvrdio brejk iz prvog gema.

0:1 - Brejk! Na oduševljenje španske publike, Alkaraz je osvojio prva dva poena u prvom gemu na meču. Đoković je odgovorio sa dva vezana poena, ali je duplom greškom potom omogućio protivniku brejk loptu što je Španac iskoristio.

Igrači su izašli na zagrevanje, pozdravljeni su ovacijama navijača koji su do kraja popunili tribine stadiona u prestonici Španije.

Iskusni Srbin i mladi Španac će prvi put odmeriti snage na terenu.

