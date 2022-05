NADALOV NASLEDNIK BOLJI: Novak poražen u meču koji će planeta dugo pamtiti!

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković izgubio je u polufinalu mastersa u Madridu od Karlosa Alkaraza u tri dramatična seta. Rezultat meča bio je 7:6(7:5), 5:7, 6:7(5:7)

TOK MEČA:

III set

Taj-brejk

5:7 - KRAJ MEČA!

5:6 - Spasio je prvu meč loptu Novak, ali Španac ima još jedan servis.

4:6 - Meč lopta za Alkaraza koji ima i servis.

4:5 - Vraća Novak mini-brejk i sada on ima dva servisa. Kakva drama!

3:5 - Alkaraz je na dva poena od pobede, a imaće još jedan servis.

3:4 - Dobro je, poen za Novaka.

2:4 - Uf, opet Španac ima prednost mini brejka.

2:3 - Vraćen je mini brejk!

1:3 - Odličan bekhend Alkaraza.

1:2 - Poen Novaka, sledeća dva servisa imaće Alkaraz.

0:2 - Ne valja... Mini brejk Španca.

0:1 - Alkaraz siguran na svom servisu na startu taj-brejka.

6:6 - Ovog puta znatno lakše Novak osvaja svoj servis gem. Pobednika će odlučiti taj-brejk!

5:6 - I nakon tavkog gema, Španac je bez izgubljenog poena osvojio svoj servis gem.

5:5 - Kakav meč, kakva drama... Đoković je spasio meč loptu! Alkaraz je imao 30:40, ali je potom usledila serija izjednačenja. Novak je osvojio dugačak gem i tako produžio ovaj meč.

4:5 - Stiže Alkaraz do novog gema, pritisak opet prelazi na stranu iskusnijeg - Novaka.

4:4 - Nema više lakih gemova odavno! Dobro je dok nema ni brejka na Novakovim servisima. Još jednom je morao dobro da se namuči najbolji teniser sveta. Na kraju je ipak izjednačio.

3:4 - Šteta... Imao je Novak brejk loptu, ali posle nekoliko izjednačenja, Španac je izdržao i još jednom je poveo u trećem setu.

3:3 - Uf... Morao je Đoković da spasi dve vezane brejk lopte. Srećom, uspeo je, nakon 15:40 je vezao četiri poena i stigao do izjednačenja u gemovima.

2:3 - Možda je prethodni gem, intezitet i trajanje istog malo poremetilo Alkaraza, ali iako jeste, to nije pravilo ozbiljniji problem. Đoković je stigao do izjednačenja, ali Španac je uspeo da osvoji gem. Deo publike u Madridu ponovo je našao razloge za zvižduke Srbinu. Novak je u jednom trenutku morao da se pridrži rukom da ne padne, u tom trenutku se malo povredio, a kada je prišao klupi da opere prst, između dva poena, čuli su se zvižduci.

Nakon što je Španac osvojio gem, Đokoviću je prišao doktor, ali deluje da nije u pitanju ozbiljan problem.

2:2 - Pretio je i pretio Alkaraz, ali uzalud! Tri brejk lopte je spasio Đoković, da bi konačno stavio tačku na ovaj dramatičan gem.

1:2 - Igra dobro Španac, a sada je imao i malo sreće. Mreža i linija su bile na njegovoj strani, a bez izgubljenog poena je osvojio novi servis gem.

1:1 - Prvi gem Novaka posle tri vezana koja su pripala njegovom protivniku.

0:1 - Inspirisan onim što se desilo pre nekoliko minuta, Alkaraz je stigao do prednosti u trećem setu. Servisom je otvorio odlučujući period igre, u tom gemu je odservirao treći as na meču.

II set

5:7 - KRAJ SETA! Brejkom je Alkaraz stigao do izjednačenja i tako izazvao oduševljenje prepunog stadiona u Madridu. Imao je Alkaraz tri vezane brejk lopte, a Novak je uspeo da spasi samo prvu.

5:6 - Šteta... Imao je Đoković brejk priliku, ali nije pao pod pritiskom Alkaraz. Uz dosta muke, nakon nekoliko dugačkih poena, Španac je obezbedio igranje taj-brejka u drugom setu.

5:5 - Kako li su se Novakovi navijači osećali na 0:30 za Alkaraza? Važno je da je Srbin vezao poene nakon toga i, ne samo da se izvukao iz izuzetno nerpijatne situacije, već je i prebacio pritisak na mlađeg kolegu.

4:5 - Odličan ritern Đokoviću je doneo brejk loptu, prvu u drugom setu, ali Španca je poslužio servis pa najbolji teniser sveta ipak neće servirati za pobedu u narednom gemu.

Svaki poen koji Alkaraz osvojio proslavljen je kao da je "pao" gol na "Santjago Bernabeu". Navijači glasno podržavaju svog tenisera, što bi moglo da mu posluži kao vetar u leđa u završnici drugog seta.

4:4 - Dva forhend vinera Alkaraza za dva poena u ovom gemu. To je sve što je uradio, a sada će opet imati servis za prednost u završnici drugog seta koji mora da osvoji.

3:4 - Nije bilo svejedno Karlosu Alkarazu kada je pogrešio, a na semaforu iza njega rezultat se promenio u 30:30. Ali, reagovao je kao da je najiskusniji teniser, a ne mladić koji je pre dva dana proslavio 19. rođendan. Dva vezana vinera uz pomoć skraćenih loptica značila su osvajanje sedmog gema drugog seta.

3:3 - Pretio je Alkaraz... Opet se služio drop šot udarcem, njime je obezbedio brejk loptu, ali sada je Đoković uspeo da izbegne gubitak gema u kojem servira.

2:3 - Bez previše muke i ozbiljnijih problema, Alkaraz dolazi do nove prednosti.

2:2 - Velika borba se vodi u drugom setu... Obojica tenisera moraju još više da sa trude da bi došli do poena,a deluje da će servis imati važnu ulogu u ovom delu igre. Za sada nije bilo brejk lopti.

Na tribinama "Magične kutije" u Madridu nalazi se i Fernando Jero, legendarni fudbaler Španije i Real Madrida.

1:2 - Verovatno najlakši gem koji je Alkaraz osvojio u prvom okršaju s Đokovićem.

What a combo 👌 @alcarazcarlos03 doing all he can to get Djokovic off balance in Madrid. #MMOPEN pic.twitter.com/yG4kewVLds — Tennis TV (@TennisTV) 07. мај 2022.

1:1 - Raspalio je Alkaraz viner iz riterna, time stigao do 30:30, a Novak je na to odgovorio odličnim servisom. Bez brejk šansi na startu drugog dela igre.

0:1 - Opet nije išlo glatko, ali je makar dobio aplauz od Đokovića. Alkaraz je sjajnim forhend vinerom izbegao potencijalnu nezgodnu situaciju u prvom gemu drugog seta.

Out in front 💪 @DjokerNole rallies from a break down to take the opening set from Alcaraz, 7-6. #MMOPEN pic.twitter.com/afB5PzYAz7 — Tennis TV (@TennisTV) 07. мај 2022.

I set

Taj-brejk

7:5 - Kraj seta!

6:4 - As Alkaraza. Novak će imati još jednu set loptu.

6:3 - Vratio je jedan mini brejk mladi Španac.

6:2 - Set lopta.

5:2 - Uradio je Alkaraz šta je morao, sada će Novak imati dva servisa.

5:1 - Novi mini brejk! Đoković je blizu osvajanja prvog seta.

4:1 - Siguran je Novak na svom servisu u taj-brejku. Bekhend viner, pa proslava stisnutom pesnicom.

3:1 - Odličan servis Đokovića.

2:1 - Nije dopustio Alkaraz da se Đoković odlepi.

2:0 - Mini brejk!

1:0 - Novak je prvi servirao i osvojio je taj poen.

6:6 - Taj-brejk će odlučiti pobednika prvog seta. Alkaraz je dobro servirao u važnim trenucima i ovog puta nije dopustio protivniku da bude opasan.

6:5 - Nastavlja se trend - gem bez izgubljenog poena za Đokovića.

5:5 - Uspeo je da ostane dovoljno miran Alkaraz i nakon što je izbacio volej u aut za 30:30, pa čak i nakon greške iz forhenda za izjednačenje. Dobrim servisom je izjednačio.

5:4 - Nastavio je Novak gde je stao kada je reč o gemovima u kojima izvodi prvi udarac. Bez izgubljenog poena je osvojio deveti gem u setu i sada će Alkaraz servirati za ostanak u setu.

¡Todo igualado!



🇷🇸 @DjokerNole insistió hasta quebrar el saque de Alcaraz (4-4) y abrir batalla en el primer set.#MMOPEN pic.twitter.com/f6PZBCA2eZ — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) 07. мај 2022.

4:4 - BREJK! Treća sreća za Đokovića! Iskoristio je Đoković treću brejk loptu u prvom setu i sada sve deluje znatno bolje.

3:4 - Ne igra srpski teniser loše u ovim trenucima... Lagano osvaja svoje gemove, a sedmi je završio fantastičnim vinerom iz forhenda.

2:4 - Ovog puta je Đoković spreman odgovor za skraćenu loptu rivala... Imao je Srbin i 0:30, potom je stigao i do druge brejk lopte na meču, ali opet se Alkaraz izvukao i stigao do gema.

¡Un ritmo vertiginoso! 💨💨



🇪🇸 @alcarazcarlos03 se aferra a su servicio, coloca el 4-2 y mantiene la mirada a Djokovic en el primer set.#MMOPEN pic.twitter.com/OjiO63iz6t — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) 07. мај 2022.

2:3 - Ovo je već dobra naznaka - gem bez izgubljenog poena. Kada na to podsetimo da je u prethodnom Alkaraz osvojio samo jedan poen, stvara se dobra slika. Naravno, još uvek je problem činjenica da devetnaestogodišnjak ima brejk prednosti.

1:3 - Pokazuje Alkaraz umeće, perfektinm dropšotom je podigao već dobro raspoloženu publiku. Prepustio je Đokoviću dva poena, pre nego što je osvojio novi gem.

1:2 - Prvi gem za Novaka... Ujedno je treći gem na meču bio i najlakši za jednog tenisera u ovom polufinalu.

0:2 - Imao je Novak priliku da odmah uzvrati udarac Alkarazu, stigao je do brejk lopte, ali izvukao se devetnaestogodišnjak i potvrdio brejk iz prvog gema.

0:1 - Brejk! Na oduševljenje španske publike, Alkaraz je osvojio prva dva poena u prvom gemu na meču. Đoković je odgovorio sa dva vezana poena, ali je duplom greškom potom omogućio protivniku brejk loptu što je Španac iskoristio.

Igrači su izašli na zagrevanje, pozdravljeni su ovacijama navijača koji su do kraja popunili tribine stadiona u prestonici Španije.

Iskusni Srbin i mladi Španac će prvi put odmeriti snage na terenu.

Kladionice - Novak blagi favorit

Nova nada svetskog tenisa u duelu sa Nadalom pokazala je sav raskošan talenat koji poseduje i Novak će morati ozbiljno da se pomuči kako bi zabeležio trijumf na ovom meču.

Kladionice su blagu prednost dale Srbinu, kvota na njegov trijumf je 1,70, dok je na pobedu 19-godišnjaka iz Mursije 2,03.

Put do polufinala

Novak je u Madridu pokazao da je na sjajnom putu da se vrati u formu koja ga je krasila prethodne sezone. Srbin je u drugom kolu bez većih problema savladao Gaela Monfisa, u osmini finala je pauzirao jer mu je Endi Marej predao meč, a u četvrtfinalu je odigrao najblji meč ove sezone protiv Poljaka Huberta Hukača (6:3, 6:4).

Put tinejdžera iz Mursije bio je daleko teži od Novakovog. U drugoj rundi bio je bolji od Basilašvilija u dva seta, u osmini finala se malo pomučio da savlada Kamerona Norija, a u četvrtfinalu je prošao kroz pakao sa Nadalom. Slavio je posle dva sata i 20 minuta igre rezultatom 6:2, 1:6, 6:3.

Pobednik ovog zanimljivog okršaja igraće u finalu protiv boljeg iz duela Cicipas - Zverev, taj meč na programu je od 21 čas.