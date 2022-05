SKORO NAPUNIO 19 GODINA, A VEĆ UŠAO U ISTORIJU: Ko je čudo od 'deteta' koje je danas savladalo Đokovića?

Rođendan je proslavio 5. maja, a 7. je ušao u istoriju pobedom protiv Novaka Đokovića.

Izvesno je da Karlosa Alkaraza čeka teniski tron, do kojeg će, kad-tad doći, a čini se da bi to moglo da se dogodi vrlo brzo.

Carlos Alcaraz became the first player to defeat Rafael Nadal and Novak Djokovic at the same tournament on clay as he stormed into the Madrid Open final. 🔥🔥https://t.co/IjiSgAXE30