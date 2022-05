ĐOKOVIĆ RAZOČARAN: Oglasio se posle poraza, a ovo je rekao o ČUDU OD DETETA! (VIDEO)

Novak Đoković je posle spektakla koji je trajao tri seta i tri i po sata poražen od Karlosa Alkaraza u polufinalu mastersa u Madridu.

Nakon poraza od tinejdžera koji je trenutno deveti teniser sveta, Đoković nije krio koliko je razočaran, a jedan statistički podarak ga posebno muči.

- Bio je to fantastičan meč, razočaran sam što nisam uspeo da dođem do brejka. Da sam iskoristio prednost nekih brejk lopti, sve bi bilo drugačije. Mislim da sam svakako igrao najbolje od početka godine. Kada se razočaranje zbog poraza povuče, videću pozitivne strane ovog meča - poručio je Novak.

