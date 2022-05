ĐOKOVIĆ GUBI PRVO MESTO?! Evo šta Novak mora da uradi da bi i posle Rima ostao na čelu ATP liste

Uprkos porazu od Karlosa Alkaraza u polufinalu Otvorenog prvenstva Madrida, Novak Đoković će zadržati prvo mesto na ATP listi koja izlazi u ponedeljak. Biće to 369. nedelja koju naš as počinje na čelu ATP karavana, a da li će tu ostati i na listi koja izlazi 15. maja zavisi od rezultata na Otvorenom prvenstvu Rima.

I to samo njegovog rezultata, jer jedini koji bi mogao da ga prestigne, iako uopšte ne nastupa u večnom gradu, je Rus Danil Medvedev. Ta mogućnost postojala je i pre mastersa u Madridu, kada su pred Noletom postojale dve opcije da obezbedi ostanak na prvom mestu i posle Rima. Prva je bila da stigne do finala u prestonici Španije i bar do trećeg kola Rima. Ova opcija otpala je pošto ga je u polufinalu zaustavio Karlitos Alkaras. Ali ima Nole još jednu priliku, iako neće biti nimalo lako, imajući u vidu kako izgleda žreb za turnir u Rimu.

Đokoviću je potrebno da u Rimu ponovi uspeh iz Madrida, odnosno da u Foro Italiku stigne bar do polufinala. U tom slučaju, imaće 50 bodova više od Medvedeva na listi koja izlazi 15. maja.

To mu ipak ne bi bilo dovoljno da obezbedi ostanak na čelu sve do kraja Rolan Garosa. Razlog je što mu se u nedelji pre početka Otvorenog prvenstva Francuske briše 250 poena koje je osvojio trijumfom na Beograd openu, turniru koji je prošle godine "uglavljen" pre Rolan Garosa čiji početak je odložen za nedelju dana.

Zbog toga je važno da Novak u Rimu odbrani prošlogodišnje finale, iako će to biti đavolski teško, jer mu je žreb već u polufinalu odredio Rafaela Nadala koji će imati lakši put do završnice jer mu za razliku od Madrida, u Rimu na putu ne stoji Alkaraz.

