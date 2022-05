Đoković ODUŠEVIO navijače u Rimu: Ovakve scene se ne viđaju često (VIDEO)

Prvi reket sveta omiljen je među navijačima u Italiji, pa ne treba da čudi euforija koja se oko njega stvara.

Veliki broj navijača svakodnevno čeka da se Nole pojavi na teniskom kompleksu u Rimu kako bi dobili autogram ili fotografiju.

Đoković, kao i uvek, redovno izlazi navijačima u susret, a u ovom slučaju bilo ih je na stotine.

“We don't want it in Italy because it's a bad example”, the crowd: DJOKOVIC DJOKOVIC 🔥🥰



Welcome back in Italy @DjokerNole ❤️



Credit internationaliditalia pic.twitter.com/JoBCq7sHQP