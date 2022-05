ĐOKOVIĆ KAO PARNI VALJAK: PREGAZIO VAVRINKU! Nole u četvrtfinalu Rima, NIJE SE NI OZNOJIO

Novak Đoković i Stanislas Vavrinka sastali su se u trećem kolu mastersa u Rimu. Ubedljivo je slavio naš teniser, a klasik je po 20. jubilarni put dobio Novak rezultatom 2:0 (6:2, 6:2)

Prvi set dobio je Đoković ubedljivo, na startu je došao do brejka, potom je čuvao svoj servis sve do sedmog gema, kada je odličnom skraćenom loptom došao do duplog brejka. Nakon čega je ostala samo formalnost, a Novak je bez mnogo problema u narednom gemu potvrdio brejk i poveo 1:0 u setovima.

U borbi za polufinale Nole će se boriti protiv osmog nosioca Feliksa Ože-Aljasima. Kanađanin je u meču trećeg kola savladao laki luzera Markosa Girona sa 6:3, 6:2.

Zanimljivo je da su poslednjih pet godina Nole i Sten igrali samo dva puta. U oba navrata slavio je švajcarski teniser.

UŽIVO:

2. SET:

6:2 - Tri vezane meč lopte ima Đoković, koristi prvu za prolaz dalje.

5:2 - BREJK! Nole razbija Vavrinku.

4:1 - Ponovo Đoković upisuje dupli brejk u setu, te sada dolazi do velike prednosti pred završnicu meča.

3:1 - Imao je Vavrinka brejk loptu, a potom, Đoković dolazi do izjednačenja. Idelalnom selekcijom udaraca Đoković diže na 3:1.

2:1 - Uz dosta muke Vavrinka dolazi do prvog gema u drugom setu.

2:0 - Muče se na startu i jedan i drugi sa svojim servisima, serviraju ispod 30 posto, a Đoković ipak nakon egala upisuje gem na svoj servis.

1:0- Đoković ponovo uzima servis. Propuštao je priliku Vavrinka da dođe do izjednačenja, a Đoković je igrao na vrhunskom nivou.

1. SET (6:2)

6:2 - SET ZA NOVAKA! Četiri vezana poena i gem sa nulom!

5:2 - JOŠ JEDAN BREJK ĐOKOVIĆA! Klackao se Vavrinka na konopcima, a u pojedinim trenucima nije imao ni sreće.

4:2 - Bez ikakvih šansi je Sten kada Novak ima servis. Uglavom se poeni završavaju posle servisa ili 2-3 udarca.

3:2 - Dobri servisi i na drugoj strani. Švajcarac je podigao malo nivo igre.

3:1 - Đoković bez izgubljenog poena dolazi do drugog gema na svoj servis. Odlično servira svetski broj jedan na startu meča.

Just look at the reception for Wawrinka & Djokovic 😍



We love to see it.@DjokerNole | @stanwawrinka | @InteBNLdItalia pic.twitter.com/MFW2qrnWih