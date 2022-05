Umro poznati košarkaš (32) iz Poljske, a ovo je njegova veza sa Srbijom!

On je bio kapiten tima koji se takmiči u drugoj ligi Poljske i nedavno je na terenu proslavio povratak Enea Basketa u najviši rang.

The 3x3 family mourns one of his own, Polish 3x3 player and World Cup 2017 participant, Dawid Bręk.



Our condolences to his family and friends.



Rest in Peace Dawid. pic.twitter.com/YiJx0oHzTa