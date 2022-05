ĐOKOVIĆ PRIČAO O BOJKOTU VIMBLDONA: Ne mogu da podržim suspenziju Rusa i Belorusa, postoji nekoliko rešenja...

Ipak, ruski sportisti koji nisu krivi za agresiju svoje zemlje na Ukrajini, nastavljaju da budu kažnjavani i da im se brani da učestvuju na različitim sportskim dešavanjima.

Odluka Vimbldona da suspenduje ruske i beloruske sportiste naišla je na oštro negodovanje u teniskom svetu.

O toj odluci već intenzivno se raspravlja već mesec dana, a gotovo svi teniseri, na čelu sa najboljim među njima, Novakom Đokovićem, mišljenja su da je takav stav organizatora trećeg grend slema u najmanju ruku nepravedan, nefer i nesportski.

Nakon osvajanja šeste titule u Rimu, Đoković je govorio o toj odluci.

- Sportisti su tu da se bave sportom. Ako ih izbacimo sa nekog takmičenja samo zbog toga što dolaze iz neke zemlje, to je onda loša odluka. Potrebna nam je komunikacija sa Vimbldonom. Nisam uključen u pregovore već deset godina i nisam razgovarao sa predstavnicima Vimbldona, ali su mi kazali da su veoma strogi - rekao je Đoković.

Srbin je upitan da li je razmatrao da ne učestvuje na turniru koji je osvajao četiri puta.

