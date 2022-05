NEVIĐENI SKANDAL: Nole više neće biti broj 1!

Naime, na trećem grend slemu u sezoni neće biti bodova, ali teniseri i teniserke će izgubiti poene osvojene prošle godine, piše poznati teniski novinar Ben Rotenberg.

To znači da će srpski as ostati bez 2.000 poena. Drugoplasirani Danil Medvedev i trećeplasirani Aleksandar Zverev izgubiti 180 bodova zbog slabijeg plasmana, jer su ispali u četvrtom kolu.

Ako ova odluka ostane na snazi Đoković posle Vimbldona neće biti prvi na svetu, zauzimaće treću poziciju.

ATP lista će izgledati ovako:

1. Danil Medvedev 7.800 poena

2. Aleksandar Zverev 6.895

3. Novak Đoković 6.660

4. Stefanos Cicipas 5.965

5. Rafael Nadal 5.525

