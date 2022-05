ĐOKOVIĆ POČISTIO JAPANCA! Nole krenuo SILOVITO u odbranu titule - EKSPRESNO ZAVRŠIO POSAO (FOTO)

Novak Đoković je u prvom kolu Rolan Garosa u kasnom večernjem terminu igrao protiv japanskog tenisera Jošihita Nišioke, bio je to treći duel dvojice igrača, a kao i prethodna dva, dobio ga je Novak i to ubedljivo 3:0 (6:3, 6:1, 6:0).

Samo na početku prvog seta mučio se Novak Đoković, od organizatora je tražio pomoć, žalio se da mu reket klizi iz ruku, a posle intervencije talkom zaigrao je na prepoznatnjivom nivou.

Tek u šestom gemu došao je Novak do prvog brejka, i to nakon duple servis greške rivala. Odlično je servirao i već nakon prvog seta imao je šest as servisa.

U drugom setu Novak je imao 5:0, rivalu je dozvolio potom da mu uzme jedan gem, te sigurnom igrom dobija drugi set sa 6:1.

Na isti način igrao je i u trećem setu, dobio je rano brejk, a potom još jednom u četvrtom gemu, četiri puta se vraćao u gem Japanac, ali peti put nije imao snage, bilo je tada već potpuno jasno, Srbin je silovito završio meč.

Treći set

5:0 - Japanac je nemoćno gledao servise Novaka Đokovića koji dolazi do ubedljive prednosti.

4:0 - Imao je ponovo Novak brejk loptu, a rival je uspeo da dođe do izjednačenja. Dva puta se na mišiće vraćao Jošihito u gem, a nakon greške Novaka i treći put. Četiri puta je uspeo da se vrati u gem, ali ne i peti.

3:0 - Deluje da Novak osvaja poene po želji. Kad god se čini da je rival blizu nekog iznenađenja, Novak ubaci u "petu" i dobije gem.

2:0 - Nole sada igra za publiku, atraktivnim potezima zabavlja navijače, slomio je u potpunosti rivala i opušteno igra treći set.

1:0 - Novak Đoković iz defanzive odlično uspeva da poremeti ritam rivala i dolazi do novog gema.

Drugi set

6:1 - Novak dobija i drugi set, ima potpuno kontrolu nad mečom

5:1 - Dobio je ipak naredni gem Japanac.

5:0 - Fantastičan je sada Novak Đoković, više nego odličnom igrom došao je do nove brejk lopte i sada će servirati za drugi set.

4:0 - Sada "nulom" Srbin dobija svoj servis.

3:0 - Dve nove brejk lopte za Srbina, prvu nije iskoristio Nole, izbacio je u aut. Potom i drugu Novak šalje u aut - izjednačenje. Nije ni treća brejk lopta bila sreća, sam ugao terena pogađa Jošihito za novo izjednačenje.

2:0 - Sada na svoj servis Novak igra silovito, naterao je rivala da greši i došao do 40:15, ali je potom on izbacio lopticu u aut. Do izjednačenja je još jednom Nišioka, potrajao je i ovaj gem, agresivno je zaigrao Japanac, došao do brejk lopte. Đoković se potom konsolidovao, uz urlik je dobio gem.

1:0 - Brejk već na startu drugog seta. Novak je na sjajan način dobio odlučujući poen i digao publiku na noge.

Prvi set

6:3 - Japanac je ponovo na 30:0 odigrao fantastičan pasing šot, ali to nije mnogo uzdrmalo Đokovića koji ima dve set lopte. Prvu koristi.

5:3 - Lepu je priliku na servis rivala imao Đoković da još jednom dođe do brejka Novak, ali japanac ju je spasao, a potom as udarcem došao do prednosti. Uhvatio je Japanac Novaka u raskoraku i dobro odigrao na mreži.

5:2 - Imao je Novak gem loptu, a ritern Japanca naterao ga je da mu aplaudira, pogodio je sam ugao terena Nišioka. Odgovorio je na drugoj strani Novak as udarcem. Dve lepe prilike da potvrdi brejk je Novak propustio, nakon šest minuta po treći put smo gledali izjednačenje. Potvrđuje Đoković brejk uz dosta napora.

4:2 - Konačno gledamo starog Novaka Đokovića. Pokušao je rival na mreži da ga ugrozi skračenom loptom, a to nije uspeo, Novak je odličnom dijagonalom pogodio liniju, a kasnije došao i do brejk lopte. Duplom servis greškom Japanca došao je do prednosti Srbin.

3:2 - Konačno je Đoković dobio gem bez mnogo problema na svoj servis i nakon 27 minuta igre ponovo je poveo.

2:2 - Dva poena uzeo je Novak, a onda japanski teniser vezuje četiri, pogađao je gotovo u svakom liniju, uspeo je da poravna rezultat.

2:1 - Sada konačno nešto lakše Đoković osvaja gem. Ono što može da zabrine jeste kiša koja sve jače pada.

1:1 - Tri gem lopte na svoj servis ima Nišioka. Prvu je Novak uspeo da vrati, potom je izbacio lopticu u aut, brzo je završen gem.

1:0 - Dva puta je Novak izbacio loptu iza osnovne linije - u samom uvodu meča obojica su imali po dva osvojena poena. Ipak, gem loptu je dobio Novak nakon greške Japanca. Međutim, Nišioka se odbranio i četiri puta imao priliku da brejkom započne set, ali ih nije iskoristio. Nakon devet minuta ipak Nole dolazi do gema.