NIJE MU SVEJEDNO! Noletu se dešava ono što je najmanje hteo - u protivničkom taboru će biti njegov nekadašnji trener

Najbolji teniser sveta Novak Đoković moraće da igra u drugom kolu Rolan Garosa protiv protivnika koga nije priželjkivao. U pitanju je Slovak Aleks Molčan, 38. teniser sveta, koji je savladao Argentinca Federika Koriju sa 3:1 (6:3, 6:4, 3:6, 6:2) u prvom kolu Rolan Garosa.

Novak nije priželjkivao Molčana ne zato što se plaši njega, iako je u pitanju kvalitetan teniser, već zbog činjenjice da će po prvi put u karijeri naspram sebe imati svog dugogodišnjeg trenera Marjana Vajdu, koji je sa njim bio tokom čitave karijere i sarađivao je sa njim u svih 20 osvojenih Grend slem titula.

Molčan je lako dobio prva dva seta, a onda je u trećem Argentinac uspeo da se vrati i da dobije set sa 6:3, međutim, to je bilo sve od Korije, jer je Molčan u narednom setu bio ubedljiv. Lako je došao do 5:1, Korija je uspeo da vrati jedan brejk, ali to je bilo sve, jer uskoro Molčan rešio meč u svoju korist.

Sam Novak je pre meča rekao da mu nije svejedno što postoji šansa da igra meč gde će Marjan Vajda biti naspram njega u protivničkom boksu.

- Pisao sam Marjanu pre par dana i videli smo se juče i danas. Kad sam video žreb, nije mi bilo svejedno. Ne znam kako ću se osećati na terenu, Molčan je protivnik za mene kao bilo koji drugi, međutim, Marjana nikada nisam imao u protivničkom taboru. To iskreno ne priželjkujem - kazao je Đoković nakon pitanja novinara na konferenciji posle prvog kola i pobede nad Nišiokom.

Meč između Đokovića i Molčana na programu je u sredu, a termin će biti obavljen kasnije u toku dana.