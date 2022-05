CONGA U SUZAMA: Odigao poslednji meč u karijeri, emocije ga preplavile (VIDEO)

Francuz je rekao zbogom tenisu, izgubio je, ali najmanje je zbog toga plakao...

U meču prve runde na pariskom Grend Slemu Norvežanin Kasper Rud je porazio Congu u možda najtežem meču za obojicu, 3:1 u setovima, i time je spuštena zavesa na jednu od najinteresantijih teniskih karijera. Koliko je Congi teško pao ovaj momenat svedoči i scena s kraja četrvtog seta, na meč loptu za Ruda, kada je Francuz jedva uspeo da odservira zbog emocija koje su ga cepale.

Čitav stadion je kao na fudbalskoj utakmici bodrio Congu, navijao, u transu se pratio svaki njegov poen. Na kraju, Rud je prevagnuo, odneo trijumf i to je bio znak da čitav stadion ustane i stojećim ovacijama isprati sjajnog tensiera u zasluženu penziju. Conga je nakon meča, sve vreme u suzama, pao na kolena, na paraisku šljaku, skupljao snagu da izdrži, da se totalno ne raspadne.

Jo-Wilfried Tsonga ends his career with a 7-6(6), 6-7(4), 2-6, 6-7() defeat to Casper Ruud.



But not without a reminder of some of the ebullience and brilliance that made it so memorable.



And the heart 💔 pic.twitter.com/kFqhMmxsiz