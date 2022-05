SKANDAL KAKAV SE NE PAMTI! KLIČKO BRUTALNO UDARIO NA SRBE: 'Albanci su se izborili od srpskog okupatora, mi ćemo tako od ruskog' SRAMOTA ŽIVA!

Proslavljeni ukrajinski bokser i aktuelni gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko brutalno je izveđao Srbiju.

Kličko se prilikom razgovora za portal Albanaca iz Švajcarske "Le Kanton 27" zahvalio Albancima i lažnoj državi Kosovo na vojnoj podršci i solidarnosti sa ukrajinskim narodom.

Bivši bokser je poručio da se "Ukrajinci bore protiv ruskog okupatora, kao Albanci nekada protiv srpskog okupatora".

- Veoma mi je drago što sam prvi put sreo jednog albanskog novinara, što je dobra prilika da prenesem poruku vama, albanskom narodu na Balkanu. Čuli smo i čitali da ste i vi Albanci, kao i mi Ukrajinci, ljudi mira, slobodoljubivi, ali i borci koji vole potrebu, koju nam neko nameće. Danas se borimo protiv ruskog režima koji pokušava da okupira Ukrajinu, kao vi koji ste nekada bili okupirani od Srbije - kaže Kličko za švajcarski list, prenosi Kosovo onlajn.

Klitschko, Mayor of heroic Kyiv, speaks to Swiss Albanian journalist in #Davos: "Thank you Kosovo for all the support and thank you Albanians too. Since you got to liberate yourselves from Serbia we'll also liberate our land from #Russia" https://t.co/8xbqEPMPzx [correction]