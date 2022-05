ŠVARCMAN ČEKA NOVAKA: Argentinac se pasirao u osminu finala Rolan Garosa

Švarcman, 16. teniser sveta, pobedio je posle dva sata i 17 minuta.

On je osam puta oduzeo servis Dimitrovu, koji je napravio dva brejka i čak 59 neiznuđenih grešaka.

Švarcman će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela branioca titule, srpskog tenisera Novaka Đokovića i Aljaža Bedena iz Slovenije.

Švarcman je do sada odigrao šest mečeva protiv Đokovića i nijednom nije pobedio.

